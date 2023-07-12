Почитали про Сочи и передумали? Рассказываем, куда еще (не)уехать в путешествие по России

В горах Алтая Фото: sablinstanislav / Adobe Stock Поделиться Поделиться







«Куда делись все железнодорожные билеты? Их просто нет, ни в приложении, ни в кассах вокзалов», — обратилась в редакцию читательница Татьяна. Задав уточняющий вопрос, мы выяснили: речь идет вовсе не о южных направлениях.



Но, если на юг РЖД увеличивает поезда за счет старых вагонов, то с билетами на Север, Урал и Поволжье, похоже, ничего не происходит. Они просто заканчиваются, и тогда добираться до альтернативных мест отдыха приходится с пересадками.

Северо-Запад

Для тех, кому не по душе толпа отдыхающих и стихийные бедствия на юге России, открыты двери в Мурманскую область — там и Кольский полуостров, и заповедники с национальными парками, и, конечно же, полярный день. Добраться из Петербурга поездом можно хоть завтра — РЖД предлагает большой выбор билетов, дефицита нет.



Териберка. Кольский полуостров Фото: Александр Савинов / Adobe Stock Поделиться Поделиться





Хибины. Кольский полуостров Фото: Александр Савинов / Adobe Stock Поделиться Поделиться





Другое дело — Архангельск. Чтобы оценить деревянное зодчество в Малых Корелах, посетить самую первую каменную крепость в России и своими глазами увидеть Белое море, нужно заранее проработать свой маршрут. Билеты на прямой самолет продаются примерно за 19–22 тысячи рублей. При этом агрегаторы предлагают в основном рейсы с пересадкой в Москве, которые дешевле прямых: порядка 13 тысяч рублей.



Малые Корелы. Архангельская область Фото: Yakovlev / Adobe Stock Поделиться Поделиться





Если же выбирать поезд, то в июле доступно всего несколько вариантов, и то в основном для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Ситуация меняется только к середине августа — на двадцатые числа остаются билеты в купе и плацкарт за 4,5 и 3,5 тысяч рублей соответственно.



Центральная часть Интересным решением может оказаться поездка на родину Ильи Муромца. В Муроме находят утешение и верующие, которые ежегодно посещают город, чтобы поклониться мощам преподобных князя Петра и Февронии, которые считаются покровителями брака. Если вы решили поехать в июле, то будьте готовы к пересадкам в Москве, такой билет обойдется в 17 тысяч рублей, причем основная сумма (14 тыс.) уйдет на «Сапсан» до Москвы. РЖД предлагает и более дешевые комбинированные маршруты с пересадкой на автобус.



Для составных рейсов рекомендуется рассматривать разные маршруты. Иногда доехать до Москвы дешевле на «Сапсане», а иногда — и в обычном купе. Если поезд из Москвы в конечный пункт вас устраивает финансово и по уровню комфорта, есть смысл отдельно посмотреть, как добраться заранее до столицы: на автобусе, поезде, «Сапсане» или самолете.

Муром Фото: vesta48 / Adobe Stock Поделиться Поделиться





Лучше ситуация с Владимиром, где сохранились уникальные музеи, процветают древние ремесла, можно увидеть и небезызвестный Владимирский Централ. В этой тюрьме содержались известные узники, начиная от князя Долгорукого и заканчивая Василием Сталиным. С 12 июля РЖД предлагают нераспроданные билеты в купе и СВ. Цены в пределах 6–15 тыс. рублей соответственно. На ближайшие несколько дней билетов мало, но в конце июля их становится гораздо больше.



В Ярославль можно уехать поездом не раньше 13 июля. Если вам хочется как можно скорее отправиться в «столицу» Золотого кольца России, то возникнут трудности. В ближайшие даты доступны только поезда с пересадкой в Москве: если от столицы до Ярославля билет стоит чуть больше двух тысяч, то из Петербурга в Москву в основном предлагается поехать за 15 тысяч рублей «Сапсаном». Сэкономить в этом случае можно, если приехать в столицу на день раньше — билет в купе до Москвы может обойтись всего в 2 тысячи рублей. На август проблем с билетами пока нет.



Начиная с 13 июля доступны билеты на прямой авиарейс из Петербурга в Ярославль, стоимость билетов начинается от 11 тысяч рублей.

Приволжье

В Казань по железной дороге уехать можно либо не сразу, либо заплатить за это большую сумму. До 17 июля прямых рейсов из Петербурга в Казань нет, вместо этого РЖД предлагает комбинированный маршрут из Петербурга в Москву (как «Сапсан, так и другие поезда) за 8–15 тысяч рублей и за 2,5 тысячи рублей из столицы непосредственно в Казань. С 17 числа появляются билеты на прямой поезд в пределах 10 тысяч рублей за место в купе. Для последующих дат цена на плацкарт составляет примерно 6 тысяч рублей.

Из Петербурга в Казань летают самолеты, поэтому оказаться в столице Татарстана можно гораздо быстрее, если заплатить чуть больше. К примеру, 15 тысяч рублей за рейс 11 июля.



Казань Фото: r_andrei / Adobe Stock Поделиться Поделиться





Перед поездкой в Киров приготовьтесь к пересадкам. Добираться придется через Москву — оттуда до Кирова ходит много поездов. Сайт РЖД предлагает путешественникам заплатить 12–15 тысяч рублей: сначала на «Сапсане» или двухэтажном поезде до Москвы (6–9 тыс. руб.), а оттуда прямо до Кирова (7 700 рублей в купе). Если отложить поездку на пару недель, можно взять билет на прямой поезд из Петербурга в Киров — несколько еще есть в наличии. Стоимость места в плацкарте составит более 4 тысяч рублей, а в купе — порядка 7 тысяч.





Урал и Сибирь

Для любителей современной истории идеально подойдет Екатеринбург. Он известен своим Ельцин-центром, дореволюционной архитектурой, советским конструктивизмом и собственными брендами. Однако цены на поездку в Екатеринбург подойдут не каждому. Билетов на поезд осталось мало, на этой неделе уехать нельзя. Зато в Екатеринбурге есть крупный аэропорт, так что альтернативой может стать самолет. Цены на билет без багажа на этой неделе начинаются от 9 тысяч рублей.



Екатеринбург Фото: Vasily / Adobe Stock Поделиться Поделиться







Чуть дороже можно улететь в Новосибирск — за 13,5 тысячи рублей уже на этой неделе. Город известен своим научным центром, красивой природой, а местный Оперный театр — и вовсе самый большой в России. Доехать до Новосибирска поездом возможно, билеты на плацкарт (выбор сильных), которые обойдутся примерно в 9–12 тысяч рублей, еще встречаются на сайте РЖД в ближайшие две недели. Для поездок в июле в купе осталось меньше пяти билетов — цена составит порядка 14 тысяч рублей, за столько же можно улететь 12 июля прямым рейсом.



Для более полного представления о ситуации на железнодорожной дороге «Фонтанка» обратилась с запросом в Федеральную пассажирскую компанию.



Константин Митягин, «Фонтанка.ру»