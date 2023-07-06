На юг — в немецком вагоне. Есть ли еще места на поезд к морю

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РЖД во время подготовки к летнему сезону поставили на рельсы старые, но оснащенные кондиционерами немецкие вагоны «Аммендорф» производства ГДР. Об этом в интервью РИА Новости 6 июля рассказал замгендиректора компании Дмитрий Пегов.

«Мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга», — заявил Дмитрий Пегов, уточняя, что на линию выйдут даже немецкие вагоны «Аммендорф».



Он признал, что в условиях растущего спроса обычного количества вагонов не хватает, поэтому компания привела в порядок все действующие вагоны. Старые вагоны, по словам Дмитрия Пегова, привели в порядок и даже оснастили кондиционерами.



Замгендиректора уточнил, что билеты в таких вагонах продаются по другому тарифу, более дешевому. Из-за нехватки билетов дополнительные поезда пустили в Анапу, Новороссийск, Адлер, Кисловодск, Минводы и Краснодар.

Как убедился корреспондент «Фонтанки», билетов из Петербурга в Анапу нет вплоть до 24 июля — в эту дату можно купить место в плацкарте и два билета в купе для людей с ограниченными возможностями здоровья (билеты нельзя приобрести без инвалидности). На 25 июля осталось только два места в купе для инвалидов. При этом в вагонах этого типа — 2У — может отсутствовать биотуалет, а значит, уборную будут закрывать при приближении к населенным пунктам. На 27 июля осталось 3 места в купе, однако цена в них на порядок выше — 7 тысяч рублей против 5,6 тысячи рублей в купе для инвалидов. 30, 31 июля еще четыре места для инвалидов и одно в плацкарте. В итоге на июль в Анапу осталось 13 билетов, 8 из которых — купе для инвалидов.



Похожая ситуация с билетами до Адлера. В этом направлении ближайшая открытая дата на сайте РЖД — 18 июля (2 места в купе для инвалидов). Всего на июль в сторону Адлера продается 16 мест в купе для инвалидов, 70 — в плацкарте и только 3 билета в купе. В плацкартных вагонах не стоит рассчитывать на биотуалет и кондиционер, предупреждают на сайте РЖД. Стоимость проезда в купе — порядка 7 тысяч рублей, в плацкарте — 5,5 тысячи рублей и 4,3 тысячи рублей для пассажиров с ОВЗ.



В Сочи прямые поезда из Петербурга тоже с 18 июля — РЖД продает 103 билета в плацкарте, где не предусмотрен кондиционер и биотуалет. Для туристов с ограниченными возможностями здоровья остается 18 билетов, для предпочитающих поездки в купе продается только 5 билетов. От 4,5 тысячи рублей начинаются цены для пассажиров с ОВЗ, места в плацкарте до Сочи стартуют от 5,5 тысячи рублей, дороже всех места в купе — от 8 тысяч рублей.



Для большой семьи скорее подойдут поезда в Крым. Так, на 19 июля открыты продажи билетов в Симферополь: 146 мест в плацкарте, 22 — в купе в поезде транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс», причем цены значительно меньше, чем в другие даты (1,5 тысячи рублей за плацкарт и 4 тысячи за место в купе). С 20 июля билетов становится больше, а цены — выше. В этот день два билета в купе и купе для инвалидов обойдутся в 15,6 тысячи рублей и 10 тысяч рублей соответственно. Есть одно место в СВ — цена за такую поездку — порядка 34 тысяч рублей. В целом до конца июля почти на каждую дату открыты продажи билетов как плацкартом, так и купе. Стоимость поездки плацкартом обойдется примерно в 7 тысяч рублей, в купе — в два раза выше, от 15,4 тысячи рублей.