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    В Петербурге снова тушили бывшее общежитие Кировского завода

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    Корпус дачи Сиверса, в котором долгое время располагалось общежитие Кировского завода, снова горел. О пожаре 11 июля сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

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    Сигнал о воспламенении на проспекте Стачек, 172 поступил в 21:11.

    «В неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 15 квадратных метров. В 21:41 пожар был ликвидирован», — рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.

    Многострадальное здание неоднократно тушили. Это было в 2018-м и в 2015 годах. А зимой 2012 года на пожаре погибли четверо, еще семь человек пострадали. После этого общежитие начали расселять.

    В 2022 году сообщалось, что корпус дачи Сиверса собираются восстанавливать под программу «Молодежи — доступное жилье».

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