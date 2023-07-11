В Петербурге снова тушили бывшее общежитие Кировского завода

Корпус дачи Сиверса, в котором долгое время располагалось общежитие Кировского завода, снова горел. О пожаре 11 июля сообщает
Сигнал о воспламенении на проспекте
«В неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 15 квадратных метров. В 21:41 пожар был ликвидирован», — рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.
Многострадальное здание неоднократно тушили. Это было в
В 2022 году сообщалось, что корпус дачи Сиверса собираются восстанавливать под программу «Молодежи — доступное жилье».