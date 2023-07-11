Коммюнике саммита НАТО: будущее Украины — в альянсе

Страны НАТО опубликовали коммюнике саммита в Вильнюсе, который проходит 11–12 июля. В нем 90 пунктов, многие из которых касаются ситуации на Украине. Документ одобрен главами государств и правительств стран НАТО, участвующих в заседании Североатлантического совета.

Члены НАТО поприветствовали Финляндию в качестве нового члена альянса и отметили, что ждут возможности принять в свои ряды и Швецию. «Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО», — сказано в сообщении.

Украину возьмут в НАТО? НАТО осуждает действия РФ в отношении Украины, призывает вывести войска, а Белоруссию и Иран — не помогать России. Говорится и о том, что члены альянса «призывали Россию к конструктивному участию в заслуживающих доверия переговорах с Украиной», но Москва «не продемонстрировала подлинной открытости справедливому и прочному миру».



«Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать свои собственные механизмы безопасности. Будущее Украины в НАТО», — сказано в заявлении. В документе говорится о том, что Украина становится всё более интегрированной в Североатлантический альянс и «добилась существенного прогресса на пути реформ», а ее путь в НАТО «вышел за рамки необходимости плана действий по членству».

Приглашение в альянс Киев получит, когда союзники согласятся, что все условия для этого выполнены. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил на пресс-конференции в ходе саммита, что пока конфликт продолжается, не время приглашать Украину в НАТО.



Кроме того, согласован новый пакет помощи Киеву. Будет создан совет «Украина-НАТО», в рамках которого предусматриваются совместные консультации и принятие решений.

Отношения с Россией Альянс заявил, что Россия «нарушила нормы и принципы, которые способствовали стабильному и предсказуемому порядку европейской безопасности», в связи с чем Москва «представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников».

Однако же в НАТО заявляют и о том, что альянс не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России, готовы поддерживать открытые каналы связи с Москвой для предотвращения эскалации.



Обеспокоены в НАТО и военной интеграцией России и Белоруссии. Альянс намерен «сохранять бдительность и продолжать внимательно следить за развитием событий, в частности, за возможным развертыванием так называемых частных военных компаний в Беларуси». А что еще? Речь в коммюнике зашла и о Грузии. НАТО подтверждает принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году решение о том, что республика станет членом альянса с планом действий по членству.



Политику и амбиции Китая в НАТО считают вызовом интересам, безопасности и ценностям альянса. Там отметили, что Пекин использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для увеличения своего глобального присутствия и влияния. При этом НАТО заявляет, что готово к конструктивному взаимодействию с Китаем.



Однако альянс призывает КНР осудить действия России и прекратить оказывать поддержку Москве.

