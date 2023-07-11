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    Столтенберг: Украина не будет принята в НАТО до завершения конфликта

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    6 комментариев

    Союзники считают, что Украина не получит приглашение в НАТО пока продолжаются боевые действия. Об этом заявил 11 июля генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в ходе саммита в Вильнюсе.

    «Думаю, что все союзники согласны с тем, что пока конфликт продолжается, не время приглашать Украину в НАТО», — сказал он.

    Столтенберг отметил, что для приглашения Украины в НАТО необходимо, чтобы все союзники подтвердили выполнение Киевом необходимых для этого условий, в том числе касающихся стандартов альянса.

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    Комментарии 6

    Гость11 Июл 2023 в 18:45
    А как же Кулеба?
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