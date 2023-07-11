Финны поймали парочку нелегалов у озера на границе с Россией

Двое иностранцев незаконно пересекли границу с Финляндией, были задержаны пограничной службой и просят убежища, сообщили в ведомстве.

Как говорится в заявлении от 11 июля, накануне утром пограничники Юго-Восточной Финляндии зафиксировали несанкционированный переход двух человек из России в Финляндию в Южной Карелии, к северу от озера Суокумаанъярви.

«По данному делу лица задержаны, пограничники начали предварительное следствие по подозрению в совершении преступлений на государственной границе. Люди просили убежища в Финляндии», — сообщили в пограничной службе.