Пропавших во время сплава по Усьве в Пермском крае туристов нашли живыми

Пропавшие туристы в Пермском крае найдены живыми. Группу обнаружили спасатели Губахинского аварийно-спасательного формирования, сообщает 59.RU со ссылкой на министерство территориальной безопасности региона.
Все 22 туриста, включая 11 детей, обнаружены в районе поселка Безгодово, добавляет МЧС России. Участники сплава не нуждаются в помощи спасателей и медиков. Поисковая операция завершена.
Водитель должен был встретить туристов 9 июля в поселке Усьва Горнозаводского городского округа, но люди туда не прибыли и на связь не вышли, хотя их ждали сутки.