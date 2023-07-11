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    Пропавших во время сплава по Усьве в Пермском крае туристов нашли живыми

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    Пропавшие туристы в Пермском крае найдены живыми. Группу обнаружили спасатели Губахинского аварийно-спасательного формирования, сообщает 59.RU со ссылкой на министерство территориальной безопасности региона.

    Все 22 туриста, включая 11 детей, обнаружены в районе поселка Безгодово, добавляет МЧС России. Участники сплава не нуждаются в помощи спасателей и медиков. Поисковая операция завершена.

    Водитель должен был встретить туристов 9 июля в поселке Усьва Горнозаводского городского округа, но люди туда не прибыли и на связь не вышли, хотя их ждали сутки.

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