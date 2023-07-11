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    В Пермском крае во время сплава по Усьве пропали 11 взрослых и 11 детей

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    3 комментария

    Группа туристов пропала во время сплава по реке Усьва в Пермском крае. 22 человека, среди которых 11 детей, отправились по маршруту 4 июля, но в пункте назначения так и не появились, пишет 11 июля РБК.

    В пресс-службе краевого МЧС подтвердили информацию. А в региональном министерстве территориальной безопасности уточнили, что группа не была зарегистрирована. Водитель должен был встретить туристов 9 июля в поселке Усьва Горнозаводского городского округа, но люди туда не прибыли и на связь не вышли, хотя их ждали сутки.

    Сотрудники полиции организовали поиски.

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    Комментарии 3

    Гость11 Июл 2023 в 10:19
    Перевал Дятлова?
    +0−0
    Гость11 Июл 2023 в 10:15
    географ глобус пропил
    +0−0
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