В Пермском крае во время сплава по Усьве пропали 11 взрослых и 11 детей

Группа туристов пропала во время сплава по реке Усьва в Пермском крае. 22 человека, среди которых 11 детей, отправились по маршруту 4 июля, но в пункте назначения так и не появились, пишет 11 июля РБК.



В пресс-службе краевого МЧС подтвердили информацию. А в региональном министерстве территориальной безопасности уточнили, что группа не была зарегистрирована. Водитель должен был встретить туристов 9 июля в поселке Усьва Горнозаводского городского округа, но люди туда не прибыли и на связь не вышли, хотя их ждали сутки.



Сотрудники полиции организовали поиски.

