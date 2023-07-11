Петербургского сфинкса обещали вылечить. Но не скоро

Сфинкса на Египетском мосту планируют отреставрировать до конца лета, рассказали «Фонтанке» 11 июля в петербургском Музее городской скульптуры.
Как объяснили в музее, оперативно выполнить работу невозможно. Реставрацию нужно сначала согласовать, а потом найти источник финансирования и специалиста, который сможет восстановить скульптуру.
Работу в любом случае собираются провести до конца лета — это срок конца сезона реставрационных работ.
О повреждении скульптуры «Фонтанка» писала ранее. Специалисты считают, что сфинкса «затрогали» люди.