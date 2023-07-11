Во Внуково изловили кота, потерявшегося неделю назад. Он в шоке

Поиски пропавшего в московском аэропорту кота по кличке Котик завершены успешно. Теперь скитальца пытаются накормить.
Котика обнаружили на перроне среди техники в ночь на 11 июля, пишет MSK1.RU. Он прятался примерно в пятидесяти метрах от места побега. Настолько успешно, что на записях с камер наблюдения полицейские не нашли следов хвостатого.
Хлебнувший свободы домашний любимец в шоковом состоянии. Хозяина, который уже спешит во Внуково, предупредили, что кот не может ни есть, ни пить.
Кот должен был лететь с хозяйкой в Якутию 4 июля. Он пропал в багажном отделении московского аэропорта из опломбированной переноски. В столице Котик задержится. Как говорит владелец, первым делом его повезут к ветеринару.