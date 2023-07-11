Пропавших в Пермском крае туристов ищут с помощью квадрокоптеров и вертолета. На место выехали криминалисты

Пропавшую во время сплава по реке Усьве в Пермском крае туристическую группу, в составе которой 11 взрослых и 11 детей, накануне предположительно видел егерь около Грузинского моста. В этом районе есть сухие пороги протяженностью около 7 километров, катамараны там не проходят, сообщили 11 июля 59.RU в региональном министерстве территориальной безопасности.



Водитель должен был встретить туристов 9 июля в поселке Усьва Горнозаводского городского округа, но люди туда не прибыли и на связь не вышли, хотя их ждали сутки.

