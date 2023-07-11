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    Пропавших в Пермском крае туристов ищут с помощью квадрокоптеров и вертолета. На место выехали криминалисты

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    Пропавшую во время сплава по реке Усьве в Пермском крае туристическую группу, в составе которой 11 взрослых и 11 детей, накануне предположительно видел егерь около Грузинского моста. В этом районе есть сухие пороги протяженностью около 7 километров, катамараны там не проходят, сообщили 11 июля 59.RU в региональном министерстве территориальной безопасности.

    Водитель должен был встретить туристов 9 июля в поселке Усьва Горнозаводского городского округа, но люди туда не прибыли и на связь не вышли, хотя их ждали сутки.

    В министерстве рассказали, что на месте поисков работает 21 человек и 5 единиц техники. Привлечены сотрудники полиции, добровольцы, сотрудники Губахинского аварийно-спасательного формирования, волонтеры и беспилотник. Также в регион выехала группа спасателей Пермской краевой службы спасения. К вечеру должна прибыть группа с тремя квадрокоптерами из Национального центра поиска пропавших детей. В поисках задействуют вертолет Ми-8 МЧС России.

    Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил экстренным службам усилить поиск пропавшей туристической группы и привлечь для этого все необходимые средства. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

    По указанию руководителя краевого Следственного комитета Дениса Головкина из-за пропажи туристов начали доследственную проверку. К месту исчезновения выехали криминалисты.

    Подписчик 59.RU поделился собственным опытом. По его словам, он вернулся позавчера с этого же маршрута. «Таскали катамаран, так как воды в некоторых местах практически нет. Поэтому вариант с тем, что просто сплав затянулся, — вполне подходящий», — сказал мужчина.

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