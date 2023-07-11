Большие гонки на «Фонтанка CUP»: добро пожаловать в высшую лигу серфинга

5 августа на фестивале «Фонтанка SUP» соберутся вместе тысячи людей «одной крови»: те, кому тесны рамки повседневности, люди яркие, креативные, заряженные позитивными эмоциями и энергией. Будут среди них и такие, кто любит жить на высоких скоростях. Они всегда были заметны на нашем фестивале: пока многоцветный «карнавальный пелотон» неспешно движется по маршруту, эти дважды доплывут до финиша и вернутся обратно. Именно для них организаторы придумали особое приключение — гонку на кубок «Фонтанка CUP». Профессиональные спортсмены и любители выяснят между собой, кто в российском сапсерфинге самый быстрый. В этом году соревнования пройдут 5 августа. Как всегда, гонщики выйдут на старт до начала карнавального шествия.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что же это за соревнования и кому в них точно стоит принять участие? Мы спросили об этом одного из идейных вдохновителей спортивной части фестиваля «Фонтанка SUP» и одновременно главного судью этих соревнований Дениса Зинчука.



— Денис, гонка на кубок «Фонтанка CUP» проводится в рамках фестиваля всего второй раз. Многие из спортсменов, которые, возможно, хотели бы в ней участвовать, пока не знают ничего об этом событии. Представим себе, что вам нужно убедить знакомого серфера принять участие в наших соревнованиях. Какие аргументы вы для этого найдете?

— У гонки «Фонтанка CUP» много ярких особенностей. Начнем с того, что у нее уникальная локация. Никого из серферов не надо убеждать, что прокатиться на сапе с ветерком по рекам и каналам Санкт-Петербурга — это очень круто. В мире едва ли наберется десяток городов, по центру которых можно вот так пройти на сапдосках, да еще и с поддержкой зрителей с набережных. Ну а в таких потрясающих по красоте пейзажах, как центр Петербурга, — вообще единицы.

Второе преимущество — это дистанция, ее демократичный формат. 8 километров — это еще не марафон (он в серфинге составляет 18 километров), но уже и не спринт. Это как 10-километровка для начинающих марафонцев — отличный способ проверить, на что ты действительно способен. Такая дистанция требует от спортсмена не просто мощной работы рук — тут надо проявить мастерство стратега, правильно разложить силы на весь путь, мощно финишировать.

— Разве в спортивных соревнованиях такого рода не должно быть четких дистанций, которые определяют стандарт любых соревнований?



— В мировом серфинге очень много складывается из традиций. Есть, например, популярные соревнования в Калифорнии — «Каталина Классик», которая проводится с 1955 года. Просто серферы все время переплывали с одного пляжа на другой и в какой-то момент решили: почему бы не делать это наперегонки? Или есть гонка на Гавайях: плывут в океане с острова Молокаи на остров Оаху. Так это тоже историческая вещь — аборигены на своих каноэ так веками передвигались. А теперь это делают спортсмены на специальных пятиметровых сапах, которые помогают ловить океанскую зыбь.



— Выходит, и в Петербурге эту дистанцию можно назвать «исторически сложившейся»?

— Ну да, это маршрут фестиваля, которому уже 8 лет. В конце концов, это самый красивый путь по акватории Петербурга. И повторю — для начинающих серфингистов это отличный способ проверить свои силы перед тем, как выходить на более длинные дистанции.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Итак, демократичный формат — это большой плюс этой гонки. Есть еще аргументы в пользу «Фонтанка CUP»?

— Есть, и очень убедительные: большой призовой фонд, к примеру. Призовые на наших стартах — едва ли не самые высокие в России. А для профессиональных спортсменов это далеко не последний аргумент. Так что мы ожидаем горячую борьбу за кубок в лиге профессионалов. У нас уже заявилось несколько именитых серферов, так что состязание будет нешуточное.



Но есть еще одна «фишка» наших соревнований: наравне с титулованными спортсменами биться за кубок и призовые в лиге любителей могут люди, до сих пор не имевшие никаких спортивных заслуг. Такого ведь в большом спорте почти не бывает. Нам говорят: ты сначала заработай спортивный разряд, пройди отборочные состязания, вот тогда мы тебя выпустим на старт рядом с заслуженными мастерами. А здесь как: чувствуешь в себе потенциал, умеешь быстро грести — добро пожаловать в высшую лигу. Я вам больше скажу: чтобы стать обладателем кубка «Фонтанка CUP», не требуются большие траты, обычные для профессиональных атлетов. Не надо, к примеру, покупать карбоновую доску за 180 тысяч рублей. Достаточно обычного надувного сапборда — и можешь выходить на старт. Все, что должно быть у спортсмена, — талант и воля к победе.



— Звучит увлекательно, прямо хочется тряхнуть стариной…

— А что останавливает? У нас ведь еще и разбивка на возрастные категории есть. Даже если вам уже за 50, вы все равно можете в своей категории доказать, что вы лучший. Если и не победите, у вас будет тысяча поводов гордиться собой. А после гонки — вот вам еще один аргумент в ее пользу — можете уже в режиме отдыха проплыть ту же дистанцию вместе с карнавальным шествием. Как говорят на одном британском острове: «One day, double play» — два удовольствия в один день.

— Денис, гонка «Фонтанка CUP» готовится лишь ко второму своему старту, все только начинается. Насколько высока сейчас конкуренция в сфере спортивных гонок сапсерферов?



— Когда лет десять назад мы только начинали спортивное движение серферов, мы были пионерами своего рода. Перед нами было чистое поле. Но потом — как бы это сказать — мы это зеркало выронили, и оно разбилось на 1000 кусочков, на тысячи небольших региональных соревнований по всей стране. Форматы — самые разные. Есть и такие, которые добились популярности, — челлендж в Завидово, например. Туда стекаются многие звезды сапсерфинга.

Что же касается борьбы за кубок «Фонтанка CUP», тут так сложилось: о большом карнавале «Фонтанка SUP» знают все в стране. А о том, что в тот же день здесь проходит настоящая спортивная гонка, многие еще не слышали. Но все это только вопрос времени. И то, что сегодня кажется минусом, когда-нибудь обязательно станет плюсом. Это сейчас гонка как бы в тени большого события: на карнавале столько ярких красок, там все расслаблены, улыбаются и радуются жизни, и на этом фоне серьезные спортсмены с перекошенными от напряжения лицами ожесточенно машут веслами. Но пройдет время, и спортсмены будут воспринимать гонку как часть большого события, как два в одном, условно говоря. Сначала погонялся от души, затем прошел дистанцию с карнавалом в свое удовольствие, полюбовался костюмами, зарядился настроением людей — и вот у тебя уже сложился день, который оставит добрый след в памяти на долгие годы.

