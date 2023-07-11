Солистка Мариинки и crossover-ансамбль помогут тяжелобольным детям

В Северной столице пройдёт благотворительный концерт с участием солистки Мариинского театра и единственного в своём роде российского crossover-ансамбля. Собранные средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей — подопечных фонда «География добра».
Обладательница кристального колоратурного сопрано Ольга Пудова и ансамбль «БИС-КВИТ» представят программу «Бельканто в русском стиле». В программе прозвучат произведения от популярной оперной и инструментальной классики до хитов мирового джаза, рока и легендарных саундтреков в авторских аранжировках, стирающих границы жанров, смело сочетающих стили и поднимающих исполнительство на новый уровень.
Напомним, концерт должен был пройти в июне, но из-за болезни певицы его перенесли. Как сообщили «Фонтанке» в благотворительном фонде, мероприятие состоится 15 июля в 19 часов в историческом здании Мальтийской капеллы. На концерт могут прийти все желающие, но старше 6 лет. Подробности можно узнать в официальной группе мероприятия или по телефону: +7 (812) 214-28-30.
Собранные средства будут направлены в фонд «География добра», который оказывает помощь детям по всей России, в том числе в Петербурге и Ленинградской области. За время работы фонда помощь и поддержку получили 12 маленьких жителей Северной столицы с такими диагнозами, как СМА 1-го типа, лимфома Беркитта, хроническая обструктивная болезнь лёгких и др. Помогает фонд не только детям, но и взрослым. Так, среди подопечных оказалась петербурженка Любовь Клочкова, которой требовалось отправиться на лечение в столицу. Она также получила помощь. Это стало возможным благодаря неравнодушным петербуржцам, в том числе и читателям «Фонтанки».