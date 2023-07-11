Солистка Мариинки и crossover-ансамбль помогут тяжелобольным детям

В Северной столице пройдёт благотворительный концерт с участием солистки Мариинского театра и единственного в своём роде российского crossover-ансамбля. Собранные средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей — подопечных фонда «География добра».



Обладательница кристального колоратурного сопрано Ольга Пудова и ансамбль «БИС-КВИТ» представят программу «Бельканто в русском стиле». В программе прозвучат произведения от популярной оперной и инструментальной классики до хитов мирового джаза, рока и легендарных саундтреков в авторских аранжировках, стирающих границы жанров, смело сочетающих стили и поднимающих исполнительство на новый уровень.

