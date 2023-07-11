Карнавал «Фонтанка SUP» соберет на праздник любимых героев всех времен и народов

Что делает фестиваль «Фонтанка SUP» праздником, которым восхищаются во всем мире? Конечно, смелость и неукротимая фантазия его участников. Водный карнавал неизменно собирает на фестиваль тысячи творческих личностей, благодаря которым по рекам и каналам Санкт-Петербурга плавали динозавры и дюймовочки, русалки и змеи горынычи, другие персонажи русских сказок и популярных мультиков. И даже исторические личности.

Мы надеемся, что прямо сейчас вы заняты подбором нового образа, в котором 5 августа проплывете на сапе по центру Санкт-Петербурга. Какой костюм вы придумаете на этот раз, чтобы удивить тысячи участников и миллионы зрителей нашего карнавала? Понимаем, что это пока секрет. Просто хотим для вдохновения сказать вам, что в этом году оргкомитет учредил сразу несколько ценных призов для нашего традиционного конкурса «Лучший костюм». Все как вы просили.

1. Зарегистрироваться на сам фестиваль на официальном сайте (это бесплатно).

2. 5 августа, до старта заплыва, отправить нам в WhatsApp или Telegram несколько ваших фото в костюме. На снимке обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.

Мы ждем ваши фотографии по номеру +7-921-636-66-74. В тексте письма обязательно сообщите нам ваши ФИО и стартовый номер.