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    Фонтанка SUP

    Карнавал «Фонтанка SUP» соберет на праздник любимых героев всех времен и народов

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Что делает фестиваль «Фонтанка SUP» праздником, которым восхищаются во всем мире? Конечно, смелость и неукротимая фантазия его участников. Водный карнавал неизменно собирает на фестиваль тысячи творческих личностей, благодаря которым по рекам и каналам Санкт-Петербурга плавали динозавры и дюймовочки, русалки и змеи горынычи, другие персонажи русских сказок и популярных мультиков. И даже исторические личности.

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    Мы надеемся, что прямо сейчас вы заняты подбором нового образа, в котором 5 августа проплывете на сапе по центру Санкт-Петербурга. Какой костюм вы придумаете на этот раз, чтобы удивить тысячи участников и миллионы зрителей нашего карнавала? Понимаем, что это пока секрет. Просто хотим для вдохновения сказать вам, что в этом году оргкомитет учредил сразу несколько ценных призов для нашего традиционного конкурса «Лучший костюм». Все как вы просили.

    Для участия в конкурсе костюмов потребуется:

    1. Зарегистрироваться на сам фестиваль на официальном сайте (это бесплатно).

    2. 5 августа, до старта заплыва, отправить нам в WhatsApp или Telegram несколько ваших фото в костюме. На снимке обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.

    Мы ждем ваши фотографии по номеру +7-921-636-66-74. В тексте письма обязательно сообщите нам ваши ФИО и стартовый номер.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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