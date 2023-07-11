Лучше не включать? Врачи назвали пять проблем со здоровьем, в которых виноват кондиционер

Многие не задумываются, включая кондиционер в жаркую погоду, а потом из уютной квартиры рискуют на время переехать в больницу Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Обычно люди делятся на две категории: те, кому дует, и те, кому душно. Потом приходят третьи и включают кондиционер. Хотя лучше бы не сидеть под прохладным воздухом в офисе и дома, каким бы спасительным он ни казался. Чем кондиционеры могут быть опасны для здоровья, какие болезни можно из-за них подхватить и как не довести до беды, нам рассказали врачи.

ОРВИ Проще всего, сидя весь день под кондиционером, подхватить ОРВИ. Риск заболеть появляется по двум причинам: во-первых, холодный воздух закономерно приводит к переохлаждению организма, и человек становится более уязвим перед инфекциями.

— От потока холодного воздуха кому-то может быть неприятно, холодно, и действительно из-за кондиционера можно простыть, — говорит врач-пульмонолог Наталья Трифанова. Во-вторых, инфекции благодаря кондиционеру бесконечно циркулируют в воздухе. Он гоняет по кругу внутренний воздух помещения вместо того, чтобы забирать его с улицы. И если в офисе вместе с вами находится коллега с вирусами, то с потоком прохладного воздуха эти вирусы доберутся до каждого сотрудника.

Что делать: в первую очередь, не устанавливать слишком низкую температуру, чтобы не переохладиться. Сидеть под струей воздуха тоже не стоит. — Заболевания можно избежать, если правильно располагать кондиционер, чтобы потоки воздуха не направлялись прямо на человека, — добавляет Наталья Трифанова.

Также необходимо регулярно проветривать помещение, даже если за окном невыносимая жара. А сотрудника, шмыгающего носом, лучше отправить на больничный (или на удаленку).

Ангина Риск ангины появляется, если разница между температурой на улице и в помещении превышает 10 градусов. В таком случае горло начинает реагировать на изменения в температуре, из-за чего происходит воспаление. «Помогают» в этом деле и бактерии, которые скапливаются внутри аппарата, если его не чистить.



— Часто к нам приходят пациенты, которые говорят, что из-за кондиционера получили инфекцию, — говорит пульмонолог. — В принципе это возможно, если неправильно его использовать — на фильтре могут оседать различные микробы, бактерии, споры плесени, особенно если его долго не включали.



Что делать: в первую очередь, не допускать резкого перепада температур между помещением и улицей. Лучше не включать кондиционер на полную мощность, чем потом полоскать горло и пить противовоспалительные. Ну и ни в коем случае не приходить в офис, если уже заболели: благодаря тому же кондиционеру ваши бактерии станут достоянием всего коллектива.



Гайморит Кроме бактерий внутри кондиционера накапливается пыль (особенно за то время, пока его не включали). И стоит вам только его включить, как пыльные залежи разлетятся по помещению, что может привести к воспалению слизистой оболочки пазух носа. Это заболевание называется синусит, и оно может легко перейти в гайморит — воспаление верхнечелюстной придаточной пазухи носа.

Гайморит в свою очередь может привести к появлению гноя в носоглотке, который придется убирать хирургическим путем. На этом всё не закончится, ведь после операции предстоит длительная реабилитация. Согласитесь, не этого вы хотели, включая кондиционер.

Что делать: регулярно чистить кондиционер, особенно перед началом летнего сезона. Это не займет у вас много времени (или денег, если вызывать мастера), зато в больнице лежать не придется. Легионеллез Эта болезнь со страшным названием возникает благодаря бактериям легионеллам, живущим в кондиционерной пыли. Болезнь протекает крайне неприятно: с лихорадкой, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. С таким диагнозом необходима госпитализация и восстановление в больнице от нескольких недель до месяца.



Что делать: как и в случае с гайморитом, необходимо вовремя чистить кондиционер от пыли, в которой и живут легионеллы. Нет бактерий — нет риска заболеть.



Аллергия, сухость кожи и воспаление мышц Не самые страшные, но все же неприятные последствия. Аллергия может возникнуть на пыль, которая хранится в кондиционере, а также на другие аллергены: например, если весной в устройство попала пыльца от цветущего дерева. Аллергик рассчитывает, что период цветения закончился, и скопившаяся пыльца, начавшая распространяться по новому кругу, вряд ли его обрадует.

Не поздоровится и людям с чувствительной кожей. Частички пыли, которые разносит кондиционер, могут вызывать сухость кожи, покраснения и шелушения.

Также под кондиционером может банально продуть — многие сталкивались с болью в шее или пояснице после переохлаждения. Причина этому — так называемые миозиты, к которым приводит переохлаждение.

— На фоне переохлаждения может развиваться миофасциальный синдром — формирование болевых точек в мышцах, вторичные функциональные блоки — ограничение движений в шейном грудном и поясничном отделах позвоночника, — говорит врач-вертебролог Юлия Мальцева.

Что делать: аллергикам — регулярно чистить кондиционер; людям с чувствительной кожей — отказаться от кондиционера или сесть как можно дальше от струи воздуха; тем, кого продуло, — использовать противовоспалительную мазь.