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    Таких наберут в космонавты. Роскосмос ищет новых кандидатов в орбитальные полеты — шанс есть у всех, кто младше 35 лет

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    Если в детстве вы мечтали стать космонавтом и появились на свет не раньше, чем в 1988-м, еще есть шанс осуществить мечту и увидеть Землю со стороны.

    Роскосмос объявляет четвертый открытый отбор в отряд космонавтов. Информация 10 июля опубликована на официальном сайте госкорпорации. В отборе может участвовать любой гражданин России в возрасте до 35 лет.

    Роскосмос напоминает, что у некоторых мечты уже сбылись. В 2012 году таким же образом были отобраны восемь кандидатов в космонавты, в 2018 году — восемь, в 2021 году — четыре.

    Сейчас в отряде космонавтов Роскосмоса 26 человек.

    Претендентам нужно представить в конкурсную комиссию пакеты документов по перечню личных и медицинских документов. Заявления принимают до 30 октября 2023 года.

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    РоскосмосНабор в космонавты
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