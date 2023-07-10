Таких наберут в космонавты. Роскосмос ищет новых кандидатов в орбитальные полеты — шанс есть у всех, кто младше 35 лет

Если в детстве вы мечтали стать космонавтом и появились на свет не раньше, чем в 1988-м, еще есть шанс осуществить мечту и увидеть Землю со стороны.

Роскосмос объявляет четвертый открытый отбор в отряд космонавтов. Информация 10 июля опубликована на официальном сайте госкорпорации. В отборе может участвовать любой гражданин России в возрасте до 35 лет .

Роскосмос напоминает, что у некоторых мечты уже сбылись. В 2012 году таким же образом были отобраны восемь кандидатов в космонавты, в 2018 году — восемь, в 2021 году — четыре.