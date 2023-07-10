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    Смертельное столкновение грузовиков на ЗСД попало на видео

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    Авария с участием двух грузовиков на Северном участке ЗСД попала на видео. Запись с регистратора 10 июля опубликовал в паблике «ДТП и ЧП» один из очевидцев. На кадрах видно, какой силы был удар.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Столкновение произошло во втором часу дня. Водитель самосвала въехал в стоявший на ЗСД грузовик и опрокинул его, после чего врезался в попутный «Порше», затем в отбойник и тоже опрокинулся.

    В результате ДТП погибли водители обоих большегрузов. Водитель «Порше» в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

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