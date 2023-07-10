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    СК проверяет информацию о матери, избившей детей на приеме у педиатра

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    Следователи проверяют информацию об избиении детей матерью в московской поликлинике. Об этом 10 июля сообщает столичный СК.

    По данным следствия, к детям была «проявлена агрессия и физическая сила в один из профилактических приемов». По данным московских СМИ, инцидент произошел в детской поликлинике в Северном районе, куда на прием к педиатру пришла мать с тремя детьми. Пытаясь успокоить детей, женщина сорвалась и начала бить их и кричать. Врачи просили её перестать, после чего она начала оскорблять врачей и угрожать жалобами.

    Следователи запросили необходимые характеризующие семью материалы из органов опеки и попечительства.

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