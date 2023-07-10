    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, вос

    765мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.49eur100.42

    В Великом Новгороде арестован убийца девушки, спрятавший тело в бочку. Он показал, как всё было

    2147
    8 комментариев

    В Великом Новгороде арестован молодой человек, который признался в убийстве своей девушки, сообщает 10 июля СУ СК России по Новгородской области.

    Следственный комитет публикует кадры следственного эксперимента, на котором мужчина хладнокровно рассказывает, как именно убивал свою подругу.

    СК РФ по Новгородской области

    «Фонтанка» писала об этой жуткой истории. Мужчина задушил подругу ручкой от сумки. Всё случилось во время ссоры. Поводом для расправы, по предварительным данным, стала ревность.

    Тело убийца спрятал в бочке на балконе квартиры жертвы. А сам жил там ещё месяц, после чего переехал к другой девушке. Задержан он был в течение суток после обнаружения тела.

    Вину молодой человек признал полностью. По ходатайству следователя СК ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Тело в бочкеВеликий НовгородУбийство
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close