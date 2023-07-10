В Великом Новгороде арестован убийца девушки, спрятавший тело в бочку. Он показал, как всё было

В Великом Новгороде арестован молодой человек, который признался в убийстве своей девушки, сообщает 10 июля СУ СК России по Новгородской области.



Следственный комитет публикует кадры следственного эксперимента, на котором мужчина хладнокровно рассказывает, как именно убивал свою подругу.

