В Великом Новгороде арестован убийца девушки, спрятавший тело в бочку. Он показал, как всё было

В Великом Новгороде арестован молодой человек, который признался в убийстве своей девушки, сообщает 10 июля СУ СК России по Новгородской области.
Следственный комитет публикует кадры следственного эксперимента, на котором мужчина хладнокровно рассказывает, как именно убивал свою подругу.
СК РФ по Новгородской области
«Фонтанка» писала об этой жуткой истории. Мужчина задушил подругу ручкой от сумки. Всё случилось во время ссоры. Поводом для расправы, по предварительным данным, стала ревность.
Тело убийца спрятал в бочке на балконе квартиры жертвы. А сам жил там ещё месяц, после чего переехал к другой девушке. Задержан он был в течение суток после обнаружения тела.
Вину молодой человек признал полностью. По ходатайству следователя СК ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.