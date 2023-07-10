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    Из-за непогоды петербуржцы почти сутки просидели в аэропорту Сочи

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    Пассажиры рейса Сочи — Петербург авиакомпании «Россия» стали заложниками непогоды, которая накрыла Черноморское побережье. Со вчерашнего вечера они вынуждены были сидеть в аэропорту и лишь спустя почти сутки, 10 июля, смогли оторваться от земли.

    Самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь в Петербург накануне в 21:25, однако ливни и грозы сделали это невозможным. В Адлере вода местами была по пояс людям. Соответственно, работа аэропорта в Сочи была парализована.

    Как рассказал читатель «Фонтанки» Денис, аэропорт начал штатную работу в два ночи, но петербуржцы не смогли улететь сразу же. Жильем их тоже никто не обеспечил.

    «На стойке авиакассы «Аэрофлота» (в 4 часа ночи) сказали примерно для 5 рейсов, что есть всего 19 мест в гостинице. И то автобус может приехать не раньше, чем через 2 часа», — сообщил Денис.

    Время вылета несколько раз переносили. В итоге рейс вылетел в 18:52.

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