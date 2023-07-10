В Сочи после ливней пропал мужчина. Его машину нашли затопленной

Мужчина пропал на федеральной территории Сириус в Сочи во время ливня. Его затопленную машину нашли под мостом в районе Черновицкой улицы, сообщили 10 июля РИА Новости в пресс-службе Южного регионально-спасательного отряда МЧС России.



Спасатели обследовали само затопленное место и ручей до реки Мзымта, но мужчину не нашли. Уровень воды превышал два метра, поэтому дальнейшие поиски остановили и приступили к эвакуации людей. В отряде добавили, что мужчину начнут искать после того, как снизится уровень воды и прекратится шторм.



В полиции города агентству рассказали, что пропавший мужчина работает в сочинском водоканале, с заявлением обратились его коллеги.

