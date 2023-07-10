Иностранец, зарезавший девушку на Симонова, получил 12 лет колонии

В колонию строгого режима отправили иностранца, изрезавшего ножом 20-летнюю подругу в Выборгском районе Петербурга. Перед этим его пришлось лечить.



О приговоре Нияту Уразбаеву 10 июля сообщает объединённая пресс-служба судов. «Фонтанка» писала, что год назад его с раной в груди увозили в больницу после ссоры с девушкой во дворе на Симонова, 7/1. Помогать подруге, которая, как и он сам, приехала из Узбекистана, было поздно.



Согласно материалам дела, она получила не менее 26 ударов ножом в грудь, шею и голову и умерла на месте. Нападавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

