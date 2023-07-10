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    Иностранец, зарезавший девушку на Симонова, получил 12 лет колонии

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    В колонию строгого режима отправили иностранца, изрезавшего ножом 20-летнюю подругу в Выборгском районе Петербурга. Перед этим его пришлось лечить.

    О приговоре Нияту Уразбаеву 10 июля сообщает объединённая пресс-служба судов. «Фонтанка» писала, что год назад его с раной в груди увозили в больницу после ссоры с девушкой во дворе на Симонова, 7/1. Помогать подруге, которая, как и он сам, приехала из Узбекистана, было поздно.

    Согласно материалам дела, она получила не менее 26 ударов ножом в грудь, шею и голову и умерла на месте. Нападавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

    Медикам удалось поставить молодого человека на ноги. Выборгский райсуд признал его виновным в убийстве и назначил 12 лет в колонии строгого режима.

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