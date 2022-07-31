На улице Симонова развернулась кровавая драма — женщину увезли в морг, мужчину — в реанимацию

В Петербурге выяснение отношений между парой граждан Узбекистана завершилось большой кровью. Накануне во дворе дома 7/1 по улице Симонова 24-летний молодой человек зарезал свою 20-летнюю пассию. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 июля.

Сообщение о том, что мужчина избивает и режет женщину, поступило в полицию накануне днем. Прибывшие на место наряды застали труп девушки с множественными ножевыми ранениями, а рядом — молодого человека с раной в районе груди. Было установлено, что во дворе на Симонова пара выясняла личные отношения, но конфликт зашел слишком далеко. Выжившего экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.