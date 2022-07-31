    Пробки

    2/10

    usd61.31eur62.57
    Атака на СевастопольГде перекрыты улицы (карта)Трансляция парадаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    На улице Симонова развернулась кровавая драма — женщину увезли в морг, мужчину — в реанимацию

    8873
    10 комментариев

    В Петербурге выяснение отношений между парой граждан Узбекистана завершилось большой кровью. Накануне во дворе дома 7/1 по улице Симонова 24-летний молодой человек зарезал свою 20-летнюю пассию. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 июля.

    Сообщение о том, что мужчина избивает и режет женщину, поступило в полицию накануне днем. Прибывшие на место наряды застали труп девушки с множественными ножевыми ранениями, а рядом — молодого человека с раной в районе груди. Было установлено, что во дворе на Симонова пара выясняла личные отношения, но конфликт зашел слишком далеко. Выжившего экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ4

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close
    close