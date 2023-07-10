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    В России запретили вылов дельфинов, косаток и белух

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    23 комментария

    В России запретили вылов дельфинов, косаток, белух и других морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях. Закон, который вступает в силу с 1 сентября 2024 года, подписал президент России Владимир Путин. Документ 10 июля опубликован на портале правовой информации.

    Для вылова диких животных потребуется разрешение от правительственной комиссии. Пополнять дельфинарии и морские цирки можно будет рожденными в неволе животными.

    Инициатива была внесена в Госдуму после того, как в ноябре 2018 года стало известно о «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя, в которой содержались косатки и белухи для продажи в зарубежные океанариумы. После того как об этом сообщили СМИ и зоозащитники, СК возбудил уголовное дело о незаконном вылове животных и о жестоком обращении с ними. В результате суд наложил арест на косаток и белух и запретил перевозить и продавать их, после чего животных освободили из «китовой тюрьмы» и выпустили в Охотское море.

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    Комментарии 23

    Гость10 Июл 2023 в 17:25
    а русалок можно?
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