В России запретили вылов дельфинов, косаток и белух

В России запретили вылов дельфинов, косаток, белух и других морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях. Закон, который вступает в силу с 1 сентября 2024 года, подписал президент России Владимир Путин. Документ 10 июля опубликован на портале правовой информации.



Для вылова диких животных потребуется разрешение от правительственной комиссии. Пополнять дельфинарии и морские цирки можно будет рожденными в неволе животными.



Инициатива была внесена в Госдуму после того, как в ноябре 2018 года стало известно о «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя, в которой содержались косатки и белухи для продажи в зарубежные океанариумы. После того как об этом сообщили СМИ и зоозащитники, СК возбудил уголовное дело о незаконном вылове животных и о жестоком обращении с ними. В результате суд наложил арест на косаток и белух и запретил перевозить и продавать их, после чего животных освободили из «китовой тюрьмы» и выпустили в Охотское море.

