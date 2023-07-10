Создание рабочих мест в проектах КРТ снижает нагрузку на транспортную инфраструктуру на 40%

Создание рабочих мест непосредственно в проектах комплексного развития территорий может снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру в агломерации на
Как отметила эксперт, маятниковая миграция является одной из наиболее острых проблем монофункциональных проектов, причем она растет с вводом новых очередей — поездки на работу или за необходимыми сервисами нагружают транспортную систему в локации.
— Альтернативные точки притяжения внутри проектов КРТ позволяют избежать заторов на основных вылетных магистралях и увеличивают межремонтные интервалы дорожного полотна, — рассказала Елизавета Гречухина. — Для петербургской агломерации это особенно актуально, учитывая плотную застройку города и ограниченное количество транспортных связей центра с периферийными районами.
Вместе с тем насыщение новых жилых районов инфраструктурой и рабочими местами позволяет жить и работать внутри территории, уточнила эксперт. Прежде всего речь идет о концепции
—
По ее словам, по примеру проектов компании в Новой Москве в Ленобласти тоже будут реализованы подобные автономии — так, в Лаголово и Всеволожске должны появиться около 10 тысяч новых рабочих мест.