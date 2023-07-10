Создание рабочих мест в проектах КРТ снижает нагрузку на транспортную инфраструктуру на 40%

Создание рабочих мест непосредственно в проектах комплексного развития территорий может снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру в агломерации на 35–40% за счет снижения маятниковой миграции. Об этом в рамках круглого стола «Фонтанки» рассказала главный архитектор ГК « А101 » в Санкт-Петербурге Елизавета Гречухина.



Как отметила эксперт, маятниковая миграция является одной из наиболее острых проблем монофункциональных проектов, причем она растет с вводом новых очередей — поездки на работу или за необходимыми сервисами нагружают транспортную систему в локации.

