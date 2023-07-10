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    Создание рабочих мест в проектах КРТ снижает нагрузку на транспортную инфраструктуру на 40%

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    Создание рабочих мест непосредственно в проектах комплексного развития территорий может снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру в агломерации на 35–40% за счет снижения маятниковой миграции. Об этом в рамках круглого стола «Фонтанки» рассказала главный архитектор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Елизавета Гречухина.

    Как отметила эксперт, маятниковая миграция является одной из наиболее острых проблем монофункциональных проектов, причем она растет с вводом новых очередей — поездки на работу или за необходимыми сервисами нагружают транспортную систему в локации.

    — Альтернативные точки притяжения внутри проектов КРТ позволяют избежать заторов на основных вылетных магистралях и увеличивают межремонтные интервалы дорожного полотна, — рассказала Елизавета Гречухина. — Для петербургской агломерации это особенно актуально, учитывая плотную застройку города и ограниченное количество транспортных связей центра с периферийными районами.

    Вместе с тем насыщение новых жилых районов инфраструктурой и рабочими местами позволяет жить и работать внутри территории, уточнила эксперт. Прежде всего речь идет о концепции 15-минутного города, в рамках которой основные точки приложения труда и объекты инфраструктуры находятся в пределах 15-минутной доступности от места жительства.

    15-минутная доступность всей необходимой инфраструктуры позволила жителям удовлетворять порядка 30–35% своих потребностей непосредственно на территории районов, — добавила Гречухина. — Кроме того, около 3–5% покупателей нашего жилья приобретают коммерческую недвижимость и открывают бизнес рядом с домом.

    По ее словам, по примеру проектов компании в Новой Москве в Ленобласти тоже будут реализованы подобные автономии — так, в Лаголово и Всеволожске должны появиться около 10 тысяч новых рабочих мест.

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