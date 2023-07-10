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    Danone переименует марку «Активиа» в России

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    Французская компания Danone переименует марку «Активиа» в России в «АктиБио». Об этом говорится в сообщении компании, которое 10 июля приводит РБК.

    В компании подчеркнули, что меняется только название бренда. Продукция «АктиБио» будет производиться по абсолютно тем же стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками, на тех же производственных мощностях.

    Компания Danone в октябре 2022 года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. При этом контроль над производством детского питания (завод «Истра-Нутриция», бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш») передавать не планировалось. Уточнялось, что списания Danone в РФ составят до 1 млрд евро.

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