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    В Забайкалье растет число заразившихся трихиниллезом после употребления медвежатины

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    Число заразившихся трихинеллезом жителей поселка Куанда и Новая Чара Каларского округа выросло до 23 человек. Все они ели мясо медведя, сообщает 10 июля Роспотребнадзор Забайкалья.

    Лаборатория получила положительные результаты исследования на трихинеллез остатков сырой и вяленой медвежатины, изъятой у заболевших.

    В настоящее время основной задачей остается выявить всех людей, которые употребляли в пищу зараженное мясо, провести их осмотр для выявления симптомов заболевания, назначения необходимого лечения.

    Специалисты Роспотребнадзора по Забайкальскому краю просят не скрывать медвежье мясо и сообщать о фактах его передачи другим людям.

    Наиболее частым и смертельно опасным при употреблении мяса диких животных является заражение трихинеллёзом. Тяжелейшее заболевание вызывают паразиты, размер которых около двух миллиметров. Черви обитают в мышечной ткани.
    В течение двух дней после заражения появляются тошнота, изжога и диарея. В самом опасном случае паразит проникает в центральную нервную систему. Это может вызвать паралич дыхания и смерть. В эпоху освоения Севера от заражения трихинеллёзом погибали целые экспедиции.

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