В Забайкалье растет число заразившихся трихиниллезом после употребления медвежатины

Число заразившихся трихинеллезом жителей поселка Куанда и Новая Чара Каларского округа выросло до 23 человек. Все они ели мясо медведя, сообщает 10 июля Роспотребнадзор Забайкалья.



Лаборатория получила положительные результаты исследования на трихинеллез остатков сырой и вяленой медвежатины, изъятой у заболевших.



В настоящее время основной задачей остается выявить всех людей, которые употребляли в пищу зараженное мясо, провести их осмотр для выявления симптомов заболевания, назначения необходимого лечения.



Специалисты Роспотребнадзора по Забайкальскому краю просят не скрывать медвежье мясо и сообщать о фактах его передачи другим людям.

