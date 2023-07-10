В Кремле хотят получить разъяснения от Турции после освобождения командиров «Азова»*

Москва рассчитывает получить разъяснения от Турции по ситуации с передачей Киеву командиров запрещенного и признанного в РФ террористическим нацбатальона «Азов»*, которые находились на турецкой территории. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«В ходе нашего диалога мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего и будем это принимать во внимание, еще раз повторяю, при следующих договоренностях», — сказал представитель Кремля.
Также Песков уточнил, что произошедшее не повлияет на реализацию совместного газового хаба России и Турции.
Пятеро освобожденных из плена азовцев 8 июля вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским прилетели из Турции во Львов, где заявили о намерении продолжить участие в боевых действиях. Это произошло вопреки договоренностям Москвы, Анкары и Киева о том, что боевики должны находиться в Турции до окончания конфликта.
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*Запрещен в РФ и признан террористической организацией.