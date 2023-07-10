В Кремле хотят получить разъяснения от Турции после освобождения командиров «Азова»*

Москва рассчитывает получить разъяснения от Турции по ситуации с передачей Киеву командиров запрещенного и признанного в РФ террористическим нацбатальона «Азов»*, которые находились на турецкой территории. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«В ходе нашего диалога мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего и будем это принимать во внимание, еще раз повторяю, при следующих договоренностях», — сказал представитель Кремля.