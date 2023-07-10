Именем петербургского святого. РПЦ пытается получить участки леса в Ленобласти для исполнения давнего предсказания

Приход храма с именем святого старца из Петербурга обратился к властям за передачей двух участков леса под Гатчиной. В общей сложности церковь может получить более 200 гектаров, на которых хочет построить храм, монастырь и нецерковные объекты. Жители против, эти леса они считают своими.



Как сообщает 10 июля 47news, участки примерно 5 гектаров в Мельничном лесу и 209 гектаров в Онцевском лесопарке Вырицкого городского поселения запросил у властей приход храма Преподобного Серафима Вырицкого. На первом религиозная организация планирует построить женский монастырь с храмом, на втором — подразделение того же монастыря и социальные объекты, доступ к которым для жителей, вероятнее всего, будет платным.

