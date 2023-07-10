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    Именем петербургского святого. РПЦ пытается получить участки леса в Ленобласти для исполнения давнего предсказания

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    Приход храма с именем святого старца из Петербурга обратился к властям за передачей двух участков леса под Гатчиной. В общей сложности церковь может получить более 200 гектаров, на которых хочет построить храм, монастырь и нецерковные объекты. Жители против, эти леса они считают своими.

    Как сообщает 10 июля 47news, участки примерно 5 гектаров в Мельничном лесу и 209 гектаров в Онцевском лесопарке Вырицкого городского поселения запросил у властей приход храма Преподобного Серафима Вырицкого. На первом религиозная организация планирует построить женский монастырь с храмом, на втором — подразделение того же монастыря и социальные объекты, доступ к которым для жителей, вероятнее всего, будет платным.

    Настоятель храма епископ Кирилл (в миру — Евгений Зинковский) рассказал изданию, что в планах развить соцпроект для семейного отдыха и детского досуга, может быть, веревочный парк, катание на лодках (на участке есть водоем), возможно, санаторий. Все это будет «максимально доступно для населения», но небольшая плата возможна.

    Сейчас жители и отдыхающие Вырицкого городского поселения этими участками леса свободно пользуются: гуляют, собирают грибы и ягоды, катаются на велосипедах и лыжах. Теперь они собирают обращения к властям, чтобы лес не отдавали церкви. Приход храма же апеллирует к пророчеству старца Серафима Вырицкого, служившего в Александро-Невской лавре, который предсказал, что монастырю быть именно в Вырице.

    Подробнее о противостоянии под Гатчиной читайте в материале 47news «С Божьей помощью 200 гектаров. На леса Ленобласти прицелилась РПЦ».

    Евгения Парникова, 47news

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