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    Обвиняемый в нападении на петербурженку с поясом от кимоно арестован. Ущерб вырос вдвое

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    9 комментариев

    Связавший петербурженку поясом от кимоно не убедил суд оставить ему больше свободы. Лето для него закончится в следственном изоляторе.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 10 июля, для обвиняемого в разбое Василия Суховеева следствие просило ареста. Обстановка изолятора фигуранту должна быть хорошо знакома. К 38 годам он не раз привлекался к ответственности, в том числе за имущественные преступления, получил 11 лет за смертельный удар и помилование.

    Сейчас, как уверяет адвокат, социально адаптирован и намерен возместить ущерб, который вырос до 460 тысяч рублей.

    Согласно материалам дела, 39-летняя петербурженка оказалась связанной своим гостем в ночь на 5 июля. Тот под угрозой ножа перевёл с её банковского приложения 203 тысячи рублей на чужой счёт, забрал смартфон и ещё 200 тысяч наличными. Через несколько дней подозреваемого задержали у дома потерпевшей на Стрельбищенской улице.

    Суховеев и его защита просили меру, не связанную с изоляцией от общества. Фрунзенский суд арестовал обвиняемого до 4 сентября.

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    Комментарии 9

    Гость10 Июл 2023 в 12:03
    тоже полицай?
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