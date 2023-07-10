Обвиняемый в нападении на петербурженку с поясом от кимоно арестован. Ущерб вырос вдвое

Связавший петербурженку поясом от кимоно не убедил суд оставить ему больше свободы. Лето для него закончится в следственном изоляторе.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 10 июля, для обвиняемого в разбое Василия Суховеева следствие просило ареста. Обстановка изолятора фигуранту должна быть хорошо знакома. К 38 годам он не раз привлекался к ответственности, в том числе за имущественные преступления, получил 11 лет за смертельный удар и помилование.
Сейчас, как уверяет адвокат, социально адаптирован и намерен возместить ущерб, который вырос до 460 тысяч рублей.
Согласно материалам дела, 39-летняя петербурженка оказалась связанной своим гостем в ночь на 5 июля. Тот под угрозой ножа перевёл с её банковского приложения 203 тысячи рублей на чужой счёт, забрал смартфон и ещё 200 тысяч наличными. Через несколько дней подозреваемого задержали у дома потерпевшей на Стрельбищенской улице.
Суховеев и его защита просили меру, не связанную с изоляцией от общества. Фрунзенский суд арестовал обвиняемого до 4 сентября.