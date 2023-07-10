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    Покупатели до 27 лет приобретают 10% квартир в новостройках. Самые активные — 26-летние

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    Около 10% квартир на первичном рынке покупают молодые люди до 27 лет. По данным аналитиков федерального застройщика «Страна Девелопмент», среди молодых покупателей 53% составляют мужчины и 47% женщины, и все они в 100% случаев не состоят в браке.

    Что касается планировок, то самые популярные квартиры у этой категории покупателей — евродвушки, на них приходится 47% спроса. На втором месте с долей в 28% — евротрешки, за ними идут студии с долей 19%, и 6% в спросе приходится на четырехкомнатные квартиры.

    Больше всего квартир приобретают 26-летние — их доля в молодежном спросе составляет 27%. На возрастную группу с 24 до 25 лет в совокупности пришлось 29% спроса, а покупатели в возрасте с 16 до 23 лет составляют 24%.

    — По нашим данным, молодежь покупает жильё с прицелом на будущее, — пояснил Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент». — Поэтому для нее важны класс жилья, наполнение проекта, комфортные условия по покупке и ипотеке.

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