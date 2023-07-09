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    После ссоры с бывшим петербурженка хотела убить себя и утопить сына, но испугалась и вызвала скорую

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    Чуть не утонувшего четырехлетнего ребенка увезли на скорой из квартиры дома по Богатырскому проспекту. Его мать заявила, что хотела убить сына после ссоры с бывшим возлюбленным.

    Тревогу забил 63-летний отец ребенка, стало известно «Фонтанке» 9 июля. Накануне ближе к полудню он позвонил в полицию и рассказал, что бывшая сожительница пыталась утопить их общего ребенка, о чем сама и заявила по телефону.

    Через несколько минут в указанной квартире уже была полиция. Женщина, которой через несколько дней исполнится 31 год, рассказанное экс-возлюбленным подтвердила. Она рассказала, что поссорилась с ним, собиралась совершить суицид и стала топить сына в ванной — но испугалась и вызвала скорую, когда тот стал захлебываться.

    В квартире нашли предсмертную записку женщины. Ее госпитализировали в психиатрическую больницу, а ребенка после оказания медицинской помощи передали из больницы отцу. Его состояние оценили как среднетяжелое.

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