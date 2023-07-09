После ссоры с бывшим петербурженка хотела убить себя и утопить сына, но испугалась и вызвала скорую

Чуть не утонувшего четырехлетнего ребенка увезли на скорой из квартиры дома по Богатырскому проспекту. Его мать заявила, что хотела убить сына после ссоры с бывшим возлюбленным.



Тревогу забил 63-летний отец ребенка, стало известно «Фонтанке» 9 июля. Накануне ближе к полудню он позвонил в полицию и рассказал, что бывшая сожительница пыталась утопить их общего ребенка, о чем сама и заявила по телефону.