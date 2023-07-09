После ссоры с бывшим петербурженка хотела убить себя и утопить сына, но испугалась и вызвала скорую

Чуть не утонувшего четырехлетнего ребенка увезли на скорой из квартиры дома по Богатырскому проспекту. Его мать заявила, что хотела убить сына после ссоры с бывшим возлюбленным.
Тревогу забил
Через несколько минут в указанной квартире уже была полиция. Женщина, которой через несколько дней исполнится
В квартире нашли предсмертную записку женщины. Ее госпитализировали в психиатрическую больницу, а ребенка после оказания медицинской помощи передали из больницы отцу. Его состояние оценили как среднетяжелое.