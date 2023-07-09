Пистолет и газовый баллончик убедили петербуржца расстаться с машиной. Обидчиком мог быть прежний хозяин

В Петербурге с помощью плана «Перехват» искали «Шкоду Октавиа», хозяин которой заявил о вооруженном угоне. Организовать его мог человек, который и продал потерпевшему машину.



Хозяин автомобиля — 25-летний петербуржец — обратился в полицию накануне около половины десятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июля. Он заявил, что имел неприятную встречу на Эйхенской улице: якобы незнакомцы избили его с другом, распылили газовый баллончик, грозились пистолетом и уехали на «Шкоде».