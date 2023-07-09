Пистолет и газовый баллончик убедили петербуржца расстаться с машиной. Обидчиком мог быть прежний хозяин

В Петербурге с помощью плана «Перехват» искали «Шкоду Октавиа», хозяин которой заявил о вооруженном угоне. Организовать его мог человек, который и продал потерпевшему машину.
Хозяин автомобиля — 25-летний петербуржец — обратился в полицию накануне около половины десятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июля. Он заявил, что имел неприятную встречу на Эйхенской улице: якобы незнакомцы избили его с другом, распылили газовый баллончик, грозились пистолетом и уехали на «Шкоде».
Выяснилось, что «Шкоду» петербуржец купил в январе у жителя Петергофа за 250 тысяч рублей, но на учет так и не поставил из-за обременения — ограничений, которые мешают владельцу полноценно пользоваться машиной. Такое бывает, к примеру, если автомобиль числится в залоге или арестован.
По предварительным данным, одним из налетчиков с пистолетом был как раз продавец «Шкоды». Рано утром машину нашли примерно в трехстах метрах от места нападения.
Возбуждено уголовное дело о разбое. Известно, что продавец несколько лет назад получил полгода условно за попытку грабежа.