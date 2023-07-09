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    Не плита, а кирпичная стена. После гибели рабочего на Булавского в Петербурге возбудили дело

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    После смерти рабочего на улице Булавского в Петербурге возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах (ч.2 ст.216 УК РФ). Об этом 9 июля сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета.

    По данным ведомства, на рабочего обрушилась часть кирпичной стены, которую накануне демонтировали около дома 6. 46-летний мужчина умер на месте. Место происшествия осмотрели не только следователи, но и сотрудники Гострудинспекции и судмедэксперт.

    Ранее сообщалось, что рабочего могло придавить бетонной плитой. На месте исторического здания по этому адресу должны построить «административно-производственное здание художественно-производственного комбината Мариинского театра», следует из данных с сайта комитета по охране памятников.

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