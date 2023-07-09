Не плита, а кирпичная стена. После гибели рабочего на Булавского в Петербурге возбудили дело

После смерти рабочего на улице Булавского в Петербурге возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах (ч.2 ст.216 УК РФ). Об этом 9 июля сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета.



По данным ведомства, на рабочего обрушилась часть кирпичной стены, которую накануне демонтировали около дома 6. 46-летний мужчина умер на месте. Место происшествия осмотрели не только следователи, но и сотрудники Гострудинспекции и судмедэксперт.