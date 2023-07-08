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    Бетонная плита убила рабочего на стройке на улице Булавского

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    Рабочий погиб на стройплощадке в Московском районе Петербурга. Инцидент произошел около часа дня на углу Киевской улицы и улицы Булавского, стало известно «Фонтанке» 8 июля.

    По предварительной информации, рабочего придавило бетонной плитой. От полученных травм он скончался. На месте работает следственно-оперативная группа.

    На месте исторического здания по адресу: улица Булавского, 6, литера А, Мариинский театр намеревался построить новое, писало издание «Канонер». В 2022 году, следует из данных с сайта комитета по охране памятников, была проведена историко-культурная экспертиза на проект проведения земляных и строительных работ. Из акта по итогам общественных слушаний по экспертизе следует, что на этом месте должно появиться «административно-производственное здание художественно-производственного комбината Мариинского театра».

    На сайте Госстройнадзора по данному адресу и кадастровому номеру не удалось найти разрешение на строительство на этом участке, а также уведомление о сносе.

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