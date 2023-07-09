Внешние острова Финского залива: Terra Incognita в нескольких часах от Петербурга

Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Бесконечные белые пляжи, растянувшиеся вдоль балтийского побережья, и при этом совершенно пустынные. Богатая история, из которой даже специалисты раскрыли только малую часть, удивительная дикая природа — «Фонтанка» знает, где можно найти такой заповедник буквально в сотне километров от Санкт-Петербурга и как туда попасть.



«Моя дочь подстригла младшего брата, сын застрял в стуле, муж отбил четыре пальца из пяти на ноге, у меня кончились деньги… Я тоже хочу на остров, где единственным градообразующим предприятием является маяк в камышах», — пришло сообщение от подруги в ответ на фотографию с острова Мощный. Если ваше настроение близко к такому, то вам пора выйти за рамки привычных маршрутов выходного дня и отправиться в места, которые еще сто лет назад были одними из лучших на балтийской ривьере. Но, говоря серьезно, внешним островам Финского залива уже давно пора вернуть их репутацию красивейших курортов региона.

Внешние острова Финского залива Фото: коллаж / Google.Maps / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— За последние пять лет, что я пытаюсь узнать эти земли хотя бы немного, понимаю, что буквально под боком Петербурга есть целый мир, где можно насладиться природой, проверить себя на прочность, приобщиться к истории и почувствовать инстинкт первооткрывателя. Речь про внешние острова Финского залива. Как ни странно, но о том, что существуют какие-то острова в Финском заливе, которые еще и принадлежат России, хотя до Финляндии или Эстонии до них ближе, чем до Петербурга, — знают немногие. Если провести опрос, то меньшинство скажет, что слышало о таких территориях, еще меньше — тех, кто сможет назвать хотя бы пару островов, и единицы, кто там бывал, — говорит Лариса Базылевич, которая последние 25 лет старается не пропустить ни одни выходные в сезоне, чтобы поехать на острова и отвезти туда желающих.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кто-то что-то мог слышать, другие разглядывали карту Ленинградской области и натыкались на клочки суши, третьи — интересуются военной историей и слышали хотя бы о трагическом Таллинском переходе. На съезде с КАД на Красносельское шоссе стоит небольшая стела в память о Малой дороге жизни. Была и такая, соединяла по льду залива район современной Бронки, Шепелевский маяк, острова Сескар и Лавенсаари (Мощный). Еще про острова можно случайно узнать, даже изучая Пушкина: бурные воды и суровый нрав Балтики в районе Гогланда, по одной из версий, сделали его прототипом острова Буяна.



В последние годы острова всё чаще появляются в новостях: после нескольких десятилетий забвения и полностью закрытого приграничного статуса на них стали активно вести работы экспедиции Российского географического общества: находят свидетельства не только относительно недавней истории, раскрывая тайны Второй мировой, но и следы пребывания человека на этих территориях от эпох бронзы и железа до Средневековья. Их даже без всякого преувеличения окрестили «археологическим Клондайком».

Метка уреза воды в 1844 году, оставленная на острове Мощный Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Впрочем, для большинства знакомство с островной культурой российской Балтики начинается с архипелагов под Выборгом — чаще всего — с Березовых островов, где до сих пор существуют несколько деревушек и местные аборигены ведут нехитрое дачное хозяйство. Из порта Приморска до них можно с легкостью добраться даже на резиновой лодке. То же касается и островов рядом с Высоцком и самим Выборгом. Однако самым недооцененным направлением всё еще остаются именно так называемые внешние острова. Географически они не совсем единое целое — разбросаны в нескольких часах морского перехода друг от друга, но исторически были объединены под таким названием.



Внешние острова — общее название для двух десятков островов в Финском заливе. В них в том числе входят Гогланд, Большой и Малый Тютерс, Мощный, Малый, Южный Соммерс и Малый Соммерс, Виргины, Родшер, Вьюнок, Подходной, Большой Косой, Нерва, Сескар, Ярки, Ногин, Касаури, Сонин, Низкий, Кокор, Куров.



Попасть на внешние острова можно, при некотором опыте поиска в интернете найдется сразу несколько компаний, готовых доставить туристов на Большой Тютерс, Мощный, Сескар, Соммерс, даже на Виргины, где кроме камней и тысяч птиц нет ничего. Ищите, для кого острова — рядом. Правда тех, у кого есть разрешение на хождение в этих водах, а также опыт, пока не так много, как хотелось бы.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Мы начали ходить на острова совершенно случайно с друзьями, увлекающимися яхтенным спортом. Так попали на Березовые и совершенно влюбились. Потом стали ходить сами на надувной лодке. С ребенком, с собакой, с палатками. Для нас это оказался совершенно другой мир, где попадаешь в другую реальность с другой природой, буквально Terra Incognita. От недавней бурной истории — только фундаменты, дороги и остатки причалов, что создавало ореол романтики и приключений, — вспоминает Лариса Базылевич свои первые поездки. — Затем мы купили уже более надежное плавсредство и смогли выходить дальше. Очень удачно случилось сотрудничество с Российским географическим обществом, мы смогли поучаствовать в нескольких экспедициях и нами был освоены уже отдаленные внешние острова, которые до этого изредка навещались только отдельным яхтсменами, когда с части территорий был снят запретный статус.

Небольшой маяк напротив Большого Березового острова Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Хотя и после «открытия» островов не на все из них можно было приезжать безопасно — Большой Тютерс долгие годы был заминирован, но и после работ по очистке перемещаться рекомендуется по проложенным дорогам и размеченным тропинкам.

Маяк на островае Большой Тютерс Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Маячный городок на Большом Тютерсе Фото: Александр Горшков / «Фонтанка.ру» Одной из главных достопримечательностей острова является огромная дюна шириной в полкилометра Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Как бы ни старались разминировать остров, земля каждый год выталкивает на поверхность всё новые артефакты Фото: Александр Горшков / «Фонтанка.ру» Малая часть того, что осталось невывезенным с острова Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Горшков / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Горшков / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Горшков / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Горшков / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Горшков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Некоторую медийность острова получили после того, как на них побывали президент и министр обороны: Владимир Путин в 2013 году погружался на батискафе к месту крушения фрегата «Олег», а в 2019-м осмотрел подлодку Щ-308 «Семга», затонувшую в годы Великой Отечественной войны у берегов Гогланда.

«Несмотря на то, что острова стали немного популярнее, считаю, что их туристический потенциал недооценен: в непосредственной близости от Петербурга (немногим более 150 километров. — Прим. ред.) есть кусочки дикой природы, с богатым историческим наследием, как мирным, так и военным», — сетует Лариса Базылевич.

Жертва «современного» кораблекрушеия у берега острова Малый Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Водяника на берегу Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Каких-то 100 лет назад жизнь на островах кипела не в пример нынешней, но тогда они были финскими землями (в детали перехода из рук в руки вдаваться не будем), расцвет пришелся на 1920–30-е , когда на большей части островов появились курорты с гостевыми домами, а многочисленные местные деревеньки были полны жителей. Только на одном Мощном насчитывалось почти 1,4 тысячи жителей, на Гогланде — две густо населенных деревни. Везде школы, кирхи, больницы. И постоянно курсирующие корабли.

Сейчас население Гогланда: две семьи маячников, семьи метеорологов и военные. На Сескаре: маячники и инспекторы заповедника. На Мощном: маячники, метеоролои, военные. На Большом Тютерсе: 1 человек — начальник маяка Дмитрий. По словам собеседницы «Фонтанки», Академия художеств Финляндии отправляла своих выпускников на пленэры именно на Гогланд, поэтому нередко на международных выставках бОльшая часть картин от небольшой страны представляла именно разнообразные виды этого острова.

Научно-исследовательское судно «Леонид Демин» — в некоторой степени не только памятник не только истории, но и суровой местной погоде, отправившей его на камни Гогланда во время транспортировки на утилизацию Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Большая часть побережья Гогланда усыпана проржавевшей колючей проволокой, которая в годы войны и позже в несколько рядов окружала остров Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Совершенно гладкие Лоцманские скалы использовались как место швартовки судов во время штормов и перед началом лоцманской проводки до Петербурга. Для удобства прямо в гранит вмонтированы огромные кольца, к которым можно было крепить канаты Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Одна из точек «Дуги Струве», позволившей определить форму земного шара, а также другие параметры нашей планеты. На Гогланде таких точек сразу две Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Лестница, некогда ведущая из маячного городка на вершину скалы к Северному маяку Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» На большей части островов до сих пор можно воспользоваться старинными дорогами Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Маячный городок у Южного маяка Гогланда, дорога к нему идет по «каменной реке» — широкому курумнику Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Роза ветров, выбитая на Лоцманских скалах Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Мемориал на Гогланде Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Одна из «мирных» находок — жернова Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фрагмент надгробия на старом финском кладбище Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Берега и отдельные скалистые острова — любимое место гнездования птичьих колоний Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Природа внешних островов похожа и на другие районы побережья Финского залива, и на Карелию. На Гогланде, как пишут некоторые научные источники, есть даже эндемичные виды, скорее всего, занесенные на остров с балластными водами проходящих судов. Впрочем, речь о крошечных мхах Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Гора (сопка) Попова — место, обязательное к посещению всеми любителями радиотехники и современных средств связи. Хотя сам Попов работал на другом острове — Кутсало, но под его руководством проходил первый практический сеанс связи во время спасательной операции у берегов Гогланда по снятию с камней броненосца «Генерал-адмирал Апраксин» в 1900 году Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Часть дорог на острове буквально вписана в рельеф — эта проходит прямо по выступу скалы и считается одним из самых сложно преодолеваемых отрезков Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Прямо внизу под спуском стоит тягач, который, несмотря на всю мощь своих гусениц, преодолеть эту скалу не смог Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Остатки локационной техники на сопке Попова Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сейчас о былом напоминают только многочисленные финские архивные фотографии, а непосредственно на самих островах — плотно сбитые из гранитных валунов фундаменты домов, которые не берет ни время, ни человек, старые причалы и бесконечные пляжи. Сейчас местные жители — маячники, метеорологи, военные и инспектора заповедника «Восток Финского залива». С гостями «аборигены» далеко не всегда приветливы — накладывается уединенный образ жизни, но если не тревожить их уклад, то посещение пройдет без эксцессов.

Причал на Мощном оставляет неизгладимые впечатления. Такое состояние — не следствие бесхозности и действий человека, хотя и не без этого, но еще и стихии. В шторм волны с неистовой силой бьют по бетонному основанию Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Залежи металлолома как напоминание о военном прошлом острова и о том, что переработка у нас всё еще не налажена, хотя бытует мнение, что вывезти и утилизировать — дороже выйдет Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Есть финская присказка, что якобы, когда русские строили какие-то военные укрепления по берегам, сажали шиповник. Видишь шиповник — рядом русские Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Шиповника на островах, и правда, очень много Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Остатки здания финской больницы, обслуживавшей не только Мощный, но и жителей соседних островов Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Остатки каменного забора Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Финское кладбище соседствует с захоронениями советских времен Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Мемориал героическим защитникам Ленинграда Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Остатки узкоколейки, проложенной от старой финской пристани к деревне Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» В кустах неподалеку наткнулись на клепаную вагонетку Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Местная навигация поможет не только понять, где искать баню, но и сориентироваться по расстоянию до ближайших берегов и крупных городов Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Исследование островов — это не всегда увеселительная прогулка налегке, иногда приходится пробираться через болота, например Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Удивительной длины и изящества песчаная коса, которая есть еще даже на финских картах 1930–40-х годов Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» На Мощном тоже есть своя гигантская дюна Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Типичный островной пляж Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фрагмент сборной взлетно-посадочной полосы на причале Мощного Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» По береговому праву всё, что выброшено морем на берег, местные могут забрать себе Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Многих на острова манит маячная романтика, однако стоит учитывать, что официально попасть на маяк можно только по разрешению руководства гидрографической службы, впрочем, получить эстетическое удовольствие можно и без обязательного подъема на башню. И сама возможность оказаться рядом дает невероятное, какое-то детское чувство восторга.

На каждом острове — свои маячные особенности: где-то это ажурные конструкции, как на Мощном, где-то уникальные чугунные — как на Сескаре (здесь был поставлен первый в России цельнолитой маяк из чугуна), на Большом Тютерсе — неоготическая башня со стрельчатыми окнами, в планах было даже строительство большого комплекса маячного городка в таком же стиле.

Маяк острова Сескар Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Северный Гогландский маяк Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Южный Гогландский маяк Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Маяк на острове Мощный Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще год назад в подробный рассказ стоило бы включить самый большой и самый насыщенный историческими событиями остров архипелага — Гогланд, но в связи с последними обстоятельствами попасть на него не получится, он полностью закрыт для посещения. Другие же для граждан РФ не требуют даже получения пропуска в погранзону, однако паспорта с собой иметь необходимо: береговая охрана и местные пограничники непременно поинтересуются визитерами. И не раз.

Внезапным неприятным сюрпризом для тех, кто путешествует по островам, с прошлого года стали встречи с инспекторами Минприроды. Немногим больше 5 лет назад территория внешних островов частично вошла в заповедник «Восток Финского залива», однако постоянная работа началась не так давно: туристов без разрешений «развернули» с Крутояра, на Сескаре и Большом Тютерсе теперь тоже нужно заранее позаботиться о получении разрешения. Впрочем, пока ситуация устаканивается: границы заповедника во многом еще весьма размыты в понимании туристов: работа по установке аншлагов в разгаре. Кроме того, в заповедник острова вошли не целиком, а только отдельными территориями, куда заходить не стоит.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Например, на Сескаре к маяку и мемориалу погибшим морякам можно подойти только вокруг маячного городка, но частично ступив на территорию заповедника — поэтому сопровождение инспектора становится обязательным условием. Остатки финской деревни и кладбища — теперь тоже в заповедной зоне. Инспекторы терпеливо объясняют, как и где можно передвигаться. «Экскурсии не проводим», — сурово обрывает государев человек, но уже через пару шагов начинает с любовью рассказывать о встречных растениях, через пять минут мы стоим в лесу и знаем, как отличить зяблика от вяхиря по голосу. В заброшенной погранчасти кто-то страшно шипит в одной из казарм — предостерегая остальных от неприятного знакомства наш спутник уточняет, это не змеи, а очень тревожный родитель — большой крохаль в гнезде. Тревожить его не стоит даже и не на территории заповедника.



Получение разрешения на группу не так дорого стоит и требует только некоторых хлопот — в первую очередь с определением даты: в документе просят точно указать, когда и как надолго планируется визит. Второе — передать персональные данные гостей.

Многокилометровые пляжи Сескара. И — на горизонте видна гигантская дюна. Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Прямо на пляже — многочисленные свидетельства недавнего пребывания военных на острове. Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Колонии птиц можно увидеть не только в заповедной части острова, но и в открытой для свободного посещения. Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» В бытность островов финским курортом на Сескаре, как говорят, были не только дома, но и благоустроенные прогулочные территории с живописными прудами. Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Заброшенная воинская часть выглядит так, как будто ее покинули совсем недавно — оставлено многое. От личных вещей до детских учебников. Немногочисленные туристы что-то берут на память, хотя намного ценнее оставить все в неприкосновенности. Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Остался после ухода военных даже «Урал», впрочем, несколько «колченогий». Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Буквально на каждом из островов есть мемориалы и памятные знаки. Сескар не исключение. Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фрагмент старой финской дороги, ведущей к аэродрому Сескара, а сейчас в том числе и по ней проходит граница заповедника. Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По словам Ларисы Базылевич, несмотря на то, что и говорить об островах стали чаще, и возможности попасть на них увеличились, ощущения, что они стали более «обжитыми» именно туристами, все еще нет: «Люди знают больше о землях заморских, чем о тех, что находятся в непосредственной близости от Петербурга», — сетует она.



Погода, пожалуй, главная составляющая путешествия, вносящая элемент и приключения, и некоторого хаоса. Планы отдохнуть на острове пару дней могут превратиться в неделю «робинзонства» или потребовать скорейшего сворачивания лагеря, чтобы успеть уйти до шторма. Один берег острова может трепать ветрами, на другом же будет полнейший штиль. Ну и классические морские шутки природы с переменой погоды за 15 минут. Однако летом острова — лучшее место для уединенного отдыха. Никакое желание капитала или власти не сделает их меккой туризма в ближайшие годы. Там время течет по своим законам. Гостиница на Гогланде уже много лет — казарма, о том, чтобы устроить кемпинг на Сескаре — только говорят. Финская инфраструктура — заросла травой. Так что километры идеально белых пляжей под палящим солнцем, леса, полные грибов и ягод, все еще пустынны.

Лучшие закаты и рассветы. Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Гогланд на вечернем горизонте. Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Закат у Северного маяка Гогланда. Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Закат на Мощном. Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Рассвет на отходе с Гогланда. Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Закат на Большом Тютерсе. Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Гроза на Мощном. Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На плюсы и минусы стоит посмотреть с некоторым скепсисом, потому что для каждого острова и сложности, и удовольствия свои:

Пляжи, они без исключения на всех островах великолепны.

Природа максимально не тронута.

Прекрасные условия для бердвочинга.

Грибы и ягоды, которые только ваши, ну, и немногочисленных товарищей по путешествию.



Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тут стоит сделать небольшое отступление: несколько лет назад из-за сломавшегося корабля, мы были вынуждены застрять на Мощном на несколько дней. Теперь в моем арсенале примерно миллион рецептов из лисичек, которых на тот момент оказалось море.

Здесь же заметка на полях — выбирайте проверенного перевозчика.

Уединение на 99 из 100.



От 5 до 12 часов в зависимости от погоды и точки на карте займет морской переход.

На абсолютном большинстве крупных островов сохранилась дорожная сеть, поэтому между основными точками легко перемещаться, даже не зная заранее каких-то достопримечательностей, по дороге точно придешь к чему-то или историческому, или красивому, плюс — точно не заблудишься.

Дорога на Мощном, которой уже очень давно не пользовались, буквально через пару сотен метров окаждется заросшей, но по очертаниям старой колеи по ней можно дойти до противоположного берега. Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Нужно быть готовым обустроить свой походный быт, так как в большинстве случаев те, кто везет на острова, в первую очередь именно помогают с доставкой до места и сопровождением в небольших прогулках, но не берут на себя организацию массового питания и досуга.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В поездках легко найти единомышленников и по прогулкам вдоль моря, и по поискам остатков «царских», финских и советских фортификационных сооружений. Желательно запаситесь не только современными картами, но и финскими — такие есть в приложениях для смартфонов: по ним не только интересно узнавать местную топонимику, но и находить остатки деревень, дорог и знаковых мест.

Предполоджительно финские укрепления на Мощном, найденные благодаря отметкам на старой карте. Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Островитян» порой ждет вынужденный цифровой детокс — связи в море нет, на островах — зависит от конкретного места, но совсем остаться без телефона и интернета, скорее всего, не выйдет.

Еще раз про природу: это не только красиво, но может быть неприятно. Крупных хищников на островах нет, но непуганая лиса запросто может утянуть небрежно брошенную снедь, а на дороге попасться отдыхающая на солнце упитанная змея.

Отдельным пунктом — КОМАРЫ. Вот прямо капсом. Но при наличии запаса репеллентов раздражать будет только их количество, а не укусы. На пляжах на ветру — ни одного.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Чтобы осмотреть целиком даже не самый из крупных островов, может потребоваться 2–3 дня.

Стоит быть аккуратными и не пренебрегать мерами предосторожности и рекомендациями сопровождающих, Большой Тютерс, хоть официально и разминирован, но земля каждый год выталкивает на поверхность все новые свидетельства войны.

Также не стоит пытаться брать штурмом заповедные территории — инспекторы имеют все полномочия, чтобы выдворить вас, снабдив административным протоколом, а если вдруг суперуспешная рыбалка будет не в положенном месте, то и уголовным делом.



Если на Мощном решите встать лагерем, то выбирайте место хотя бы в соседней бухте от причала — к нему регулярно подходят патрульные катера береговой охраны, несущие круглосуточную вахту и не выключающие дизель даже ночью — выспаться не получится.

Впадать в крайности и патетику по поводу прекрасного отдыха на островах не хочется, потому что это не увеселительная прогулка, как ни крути. Уходить в детали исторических событий — всегда рискуешь попасть под град критики специалистов и «специалистов». Но, вернувшись с любого из островов, даже если это уже не первая поездка, точно понимаешь, что такого путешествия у тебя раньше не было. Тайн они сохранили так много, что раскрывать их можно годами, находя все новые грани. И отдельно мечтая, чтобы Гогланд снова стал доступным для туристов.

Ксения Потеева, «Фонтанка.ру»