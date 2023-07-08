    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, ю-з

    761мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.69eur99.82

    Рабочий в Московском районе погиб во время демонтажа на чердаке дома. СК проводит проверку

    543
    обсудить

    «Фонтанка» узнала подробности гибели рабочего в Московском районе.

    45-летний уроженец одной из бывших союзных республик получил смертельные травмы на чердаке дома 6 по улице Булавского, стало известно изданию 8 июля. По предварительной информации, вместе с коллегами он производил демонтаж в старом пятиэтажном доме. На него обрушилась стена во время работ на чердаке. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

    Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает пресс-служба СК Петербурга, ведомство начало доследственную проверку.

    Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Стена раздавила рабочего
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close