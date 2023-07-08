Рабочий в Московском районе погиб во время демонтажа на чердаке дома. СК проводит проверку

«Фонтанка» узнала подробности гибели рабочего в Московском районе.
45-летний уроженец одной из бывших союзных республик получил смертельные травмы на чердаке дома 6 по улице Булавского, стало известно изданию 8 июля. По предварительной информации, вместе с коллегами он производил демонтаж в старом пятиэтажном доме. На него обрушилась стена во время работ на чердаке. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Как сообщает пресс-служба СК Петербурга, ведомство начало доследственную проверку.