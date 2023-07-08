По Мытнинской улице прогуливается «симпатичная дама» с пятачком. Петербуржцам она знакома

Днем 8 июля на Мытнинской улице в Петербурге на променаде с хозяйкой была замечена свинья. Видео прислал читатель «Фонтанки» Евгений.
«Классическое питерское животное», — прокомментировал прогулку автор видео. Хозяйке свиньи Евгений сказал приятное — что свин «симпатичный». «Это дама», — ответила женщина.
читатель «Фонтанки»
Внимательные петербуржцы в «даме с пятачком» могут узнать небезызвестную свинью Дульсинею, которая живет в Центральном районе. Дуня спокойно относится к желающим сфотографироваться с ней. Совместные снимки выкладывали в том числе и известные представители творческих профессий, например художник Николай Копейкин. В прошлом году Дульсинея сумела сбежать от хозяев и путешествовала по центру города в одиночестве.
На Васильевском острове около музея «Эрарта» живет другая свинья — вислобрюхая по имени Варвара. «Фонтанка» показывала, как свинка отдыхает и занимается ландшафтным дизайном.