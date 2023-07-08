    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, ю-з

    761мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.69eur99.82

    По Мытнинской улице прогуливается «симпатичная дама» с пятачком. Петербуржцам она знакома

    991
    3 комментария

    Днем 8 июля на Мытнинской улице в Петербурге на променаде с хозяйкой была замечена свинья. Видео прислал читатель «Фонтанки» Евгений.

    «Классическое питерское животное», — прокомментировал прогулку автор видео. Хозяйке свиньи Евгений сказал приятное — что свин «симпатичный». «Это дама», — ответила женщина.

    читатель «Фонтанки»

    Внимательные петербуржцы в «даме с пятачком» могут узнать небезызвестную свинью Дульсинею, которая живет в Центральном районе. Дуня спокойно относится к желающим сфотографироваться с ней. Совместные снимки выкладывали в том числе и известные представители творческих профессий, например художник Николай Копейкин. В прошлом году Дульсинея сумела сбежать от хозяев и путешествовала по центру города в одиночестве.

    На Васильевском острове около музея «Эрарта» живет другая свинья — вислобрюхая по имени Варвара. «Фонтанка» показывала, как свинка отдыхает и занимается ландшафтным дизайном.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Свинья Дульсинея
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close