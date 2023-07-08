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    В ДТП на границе Петербурга и области в машине с финскими номерами погибли двое, еще двое пострадали в «Чери»

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    Сотрудники ГИБДД до глубокой ночи разбирались в обстоятельствах ДТП на 36 километре «Южного полукольца» в Ленобласти, где столкнулись два автомобиля.

    По предварительной информации, возле Черемыкино автомобиль «Фольксваген Пассат» с финскими номерами выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Cheri Tiggo 8 Pro Max, стало известно «Фонтанке» 8 июля.

    Что осталось от обоих автомобилей — «Фонтанка» показывала накануне.

    В «Пассате» погибли двое мужчин — на вид около 30 лет.

    В «Чери» пострадали двое — 57-летний мужчина и его 19-летняя дочь. Обоих в тяжелом состоянии госпитализировали.

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