Очевидцы: в ДТП возле Черемыкино погибли двое

Как сообщают читатели «Фонтанки», два человека погибли в страшном ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти, между Черемыкино и Жабино. Люди пишут, что произошло все около 21:00 мск. Обстоятельства аварии пока не известны, но финал — на фото.



«В "Фольксваген пассат" пассажир и водитель мертвы… В "Чери" все живы», — пишет автор снимков.