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    Очевидцы: в ДТП возле Черемыкино погибли двое

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    4 комментария

    Как сообщают читатели «Фонтанки», два человека погибли в страшном ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти, между Черемыкино и Жабино. Люди пишут, что произошло все около 21:00 мск. Обстоятельства аварии пока не известны, но финал — на фото.

    «В "Фольксваген пассат" пассажир и водитель мертвы… В "Чери" все живы», — пишет автор снимков.

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    Автор фото также сообщает, что пассажиров автомобиля «Чери» увезли на скорой. Разбитые машины на 22:05 еще оставались на дороге и мешали проезду.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

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    ДТП в Черемыкино
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