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    Володин: «В течение июля примем решение о запрете смены пола. С праздником!»

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    Госдума РФ в течение июля примет решение о запрете смены пола. Об этом в 8 июля в своём телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

    Собственно, начал он с поздравлений — с Днём семьи, любви и верности, который отмечается в стране сегодня. Володин написал о важности для каждого традиционных семейных ценностей. Напомнил, что три года назад граждане России проголосовали за Конституцию, которая защищает «институт брака как союз мужчины и женщины».

    «Год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии. В течение июля примем решение о запрете смены пола. С праздником! Счастья и любви!», — резюмировал Володин.

    Напомним, 14 июня Госдума приняла закон о запрете смены пола в первом чтении. Речь как об изменении в документах, так и об операциях и гормональной терапии.

    Если закон примут окончательно, подобные операции будут разрешены только в качестве «лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей».

    Авторами инициативы стали почти 400 депутатов во главе с Вячеславом Володиным.

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    Запрет смены полаДень семьи любви и верностиВячеслав Володин
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