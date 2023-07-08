Володин: «В течение июля примем решение о запрете смены пола. С праздником!»

Госдума РФ в течение июля примет решение о запрете смены пола. Об этом в 8 июля в своём телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Собственно, начал он с поздравлений — с Днём семьи, любви и верности, который отмечается в стране сегодня. Володин написал о важности для каждого традиционных семейных ценностей. Напомнил, что три года назад граждане России проголосовали за Конституцию, которая защищает «институт брака как союз мужчины и женщины».
«Год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии. В течение июля примем решение о запрете смены пола. С праздником! Счастья и любви!», — резюмировал Володин.
Напомним, 14 июня Госдума приняла закон о запрете смены пола в первом чтении. Речь как об изменении в документах, так и об операциях и гормональной терапии.
Если закон примут окончательно, подобные операции будут разрешены только в качестве «лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей».
Авторами инициативы стали почти 400 депутатов во главе с Вячеславом Володиным.