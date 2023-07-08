Володин: «В течение июля примем решение о запрете смены пола. С праздником!»

Госдума РФ в течение июля примет решение о запрете смены пола. Об этом в 8 июля в своём телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.



Собственно, начал он с поздравлений — с Днём семьи, любви и верности, который отмечается в стране сегодня. Володин написал о важности для каждого традиционных семейных ценностей. Напомнил, что три года назад граждане России проголосовали за Конституцию, которая защищает «институт брака как союз мужчины и женщины».



«Год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии. В течение июля примем решение о запрете смены пола. С праздником! Счастья и любви!», — резюмировал Володин.

