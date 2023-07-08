Государство не оплачивает. Одиннадцатилетней Вике нужна помощь в борьбе с лейкозом

Около двух лет назад у Вики обнаружили лейкоз. Девочка прошла лечение, ей сделали пересадку костного мозга, казалось, что болезнь отступила. Но произошёл рецидив. Кроме «химии» и лучевой терапии, ей снова предстоит пересадка костного мозга. Однако подбор и активация неродственного донора государством не оплачиваются.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей. Вика Баранова, 11 лет. Острый миелобластный лейкоз, рецидив.

Спасёт трансплантация костного мозга, требуется подбор и активация неродственного донора, доставка трансплантата. Не хватает 279 501 руб. «Осенью 2021 года дочка начала часто болеть. Любая простуда проходила с высокой температурой и головокружениями. Вика жаловалась на усталость, приступы слабости начинались неожиданно. А прошлой весной Вика заболела особенно тяжело, лечение не помогало, дочке становилось всё хуже. Её обследовали и обнаружили страшную болезнь: острый миелобластный лейкоз — рак крови.



Вику госпитализировали в петербургский Национальный медицинский исследовательский центр онкологии, где срочно начали химиотерапию. Дочка тяжело переносила лечение, её лихорадило, тошнило, образовались язвы на слизистой. Врачи сразу сказали, что при такой форме лейкоза потребуется трансплантация костного мозга, и её провели осенью прошлого года. Викин папа стал донором, и благодаря помощи читателей Русфонда — огромное спасибо всем, кто откликнулся! — дочка получила препарат тепадина для лучшего приживления донорского трансплантата.



1 марта этого года Вику в ремиссии выписали домой. Но уже в мае болезнь вернулась, врачи диагностировали рецидив и объяснили, что лейкоз стал более агрессивным. Сейчас дочка уже прошла курс "химии", затем будет лучевая терапия, а после этого в июле ей проведут повторную пересадку костного мозга, но уже от другого донора. Потенциальный неродственный полностью совместимый донор найден в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова . Но его подбор и активацию государство не оплачивает, а у меня нет таких денег. Одна воспитываю двоих детей. Прошу, спасите мою дочь!» Ольга Чанова, Рязанская область.



Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург):

«С учётом раннего рецидива острого миелобластного лейкоза Вике по жизненным показаниям требуется повторная трансплантация костного мозга от нового донора. Подходящий родственный донор в семье отсутствует. Подбором и активацией неродственного донора занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова ».

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