Стало известно место проведения «Евровидения-2024»

Третий раз в истории шведский город Мальмё проведет конкурс «Евровидение». Швеция стала хозяйкой мероприятия после победы шведской певицы Лорин с песней Tattoo в 2023 году.



Решение было принято после проведенного Европейским вещательным союзом (EBU) тендера. Для организации Евровидения учитывалась возможность размещения многотысячных делегаций, съемочных групп, фанатов, СМИ. В итоге победил Мальмё.

