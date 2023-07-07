Стало известно место проведения «Евровидения-2024»

Третий раз в истории шведский город Мальмё проведет конкурс «Евровидение». Швеция стала хозяйкой мероприятия после победы шведской певицы Лорин с песней Tattoo в 2023 году.
Решение было принято после проведенного Европейским вещательным союзом (EBU) тендера. Для организации Евровидения учитывалась возможность размещения многотысячных делегаций, съемочных групп, фанатов, СМИ. В итоге победил Мальмё.
Это уже седьмой раз, когда Швеция принимает Евровидение. Финал
Украина должна была провести «Евровидение-2023», однако из-за соображений безопасности конкурс был перенесен в Великобританию. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года.