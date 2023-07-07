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    Стало известно место проведения «Евровидения-2024»

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    Третий раз в истории шведский город Мальмё проведет конкурс «Евровидение». Швеция стала хозяйкой мероприятия после победы шведской певицы Лорин с песней Tattoo в 2023 году.

    Решение было принято после проведенного Европейским вещательным союзом (EBU) тендера. Для организации Евровидения учитывалась возможность размещения многотысячных делегаций, съемочных групп, фанатов, СМИ. В итоге победил Мальмё.

    Это уже седьмой раз, когда Швеция принимает Евровидение. Финал 68-го конкурса пройдет 11 мая, а полуфиналы намечены на 7 и 9 мая. Предполагалось, что легендарная шведская группа «ABBA» присоединится к будущему конкурсу. Но музыканты Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон отказались от этой идеи. Выступление могло стать знаковым, поскольку в 2024 году отмечается 50-летие победы «ABBA» на Евровидении с хитом Waterloo.

    Украина должна была провести «Евровидение-2023», однако из-за соображений безопасности конкурс был перенесен в Великобританию. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года.

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