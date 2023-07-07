Названа первая версия причины взрыва на химзаводе «Промсинтез»

Следственный комитет Российской Федерации по Самарской области возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске. Об этом 7 июля сообщает портал 63.RU. Предварительная версия — нарушение техники безопасности.
Согласно информации, предоставленной следствием, уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного
Проверку начала и самарская прокуратура. В случае обнаружения оснований будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования.
Днем 7 июля в результате инцидента погибли шесть человек, а еще двое получили травмы. Предположительно, на предприятии варили старые трубы, в которых могли сохраниться остатки взрывчатых веществ. Подробнее — в материале «Фонтанки».