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    Названа первая версия причины взрыва на химзаводе «Промсинтез»

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    Следственный комитет Российской Федерации по Самарской области возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске. Об этом 7 июля сообщает портал 63.RU. Предварительная версия — нарушение техники безопасности.

    Согласно информации, предоставленной следствием, уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ. В связи с этим изучаются обстоятельства, которые привели к нарушению правил безопасности при ведении строительных работ на предприятии.

    Проверку начала и самарская прокуратура. В случае обнаружения оснований будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования.

    Днем 7 июля в результате инцидента погибли шесть человек, а еще двое получили травмы. Предположительно, на предприятии варили старые трубы, в которых могли сохраниться остатки взрывчатых веществ. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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