Названа первая версия причины взрыва на химзаводе «Промсинтез»

Следственный комитет Российской Федерации по Самарской области возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске. Об этом 7 июля сообщает портал 63.RU. Предварительная версия — нарушение техники безопасности.



Согласно информации, предоставленной следствием, уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ . В связи с этим изучаются обстоятельства, которые привели к нарушению правил безопасности при ведении строительных работ на предприятии.



Проверку начала и самарская прокуратура. В случае обнаружения оснований будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования.

