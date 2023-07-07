Ударом раскроило череп, шестеро погибших: что известно о взрыве на химзаводе «Промсинтез»

Днем 7 июля СМИ и telegram-каналы сообщили о взрыве на химическом предприятии «Промсинтез» в Самарской области. Изначально областное МЧС отказалось комментировать ситуацию, отказались от комментариев и на самом заводе.

Шестеро погибших Первым из официальных представителей гибель шести человек подтвердил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. В своем telegram-канале он рассказал, что взрыв произошел во время сварочных работ. Предположительно варили старые трубы, которые раньше использовали на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В старых трубах могли сохраниться остатки взрывчатых веществ, уточнил депутат.

Два человека пострадали Самарский портал 63.RU пишет также о двух пострадавших. По их данным, с открытой черепно-мозговой травмой в реанимации Чапаевска находится 45-летний Евгений К. В травматологическое отделение доставлен 45-летний Валерий Т., которого оглушило взрывом.

Реакция местных властей По словам губернатора Самарской области, он находится на связи с сотрудниками МЧС, полицией и руководством завода «Промсинтез». Начаты следственные действия. До этого момента рано говорить о причинах взрыва, заявил Дмитрий Азаров.

Что сейчас происходит на заводе По словам корреспондента 63.RU, который сейчас работает на месте происшествия, у завода дежурят сотрудники Росгвардии и полиции. Как сообщает журналист, взрыв произошел на закрытой производственной территории. На месте работают врачи скорой помощи, спасатели, инспекторы ДПС. По предположению издания, завод может по-прежнему функционировать, поскольку из него выезжают фуры с цистернами.

Фото: Роман Данилкин / 63.ru Фото: Роман Данилкин / 63.ru Фото: Роман Данилкин / 63.ru Фото: Роман Данилкин / 63.ru Фото: Роман Данилкин / 63.ru Фото: Роман Данилкин / 63.ru Фото: Роман Данилкин / 63.ru Поделиться Поделиться





«Был громкий хлопок»: рассказ очевидцев «Где взрыв был, всё огорожено, много народу из разных служб работают. Нас распустили. Толком ничего не объяснили. Сказали, что труба рванула. 6 человек погибли», — рассказал один из сотрудников предприятия.



Момент происшествия застали и работники небольшого строительного рынка — он располагается напротив «Промсинтеза». По данным очевидцев, раздался громкий хлопок, дыма и огня не было, но было очень шумно. О подробностях узнали уже из новостей.



«Промсинтез» Завод «Промсинтез» производит в том числе промышленные взрывчатые вещества. Продукция предприятия применяется в горнодобывающей отрасли для исследования запасов нефти и газа, а также добычи полезных ископаемых.

Завод создан в январе 1997 года и является правопреемником Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ. Гендиректор предприятия — Александр Яковлев, следует из системы «Контур.Фокус». «Промсинтез» является градообразующим предприятием. Здесь работают порядка 1300 сотрудников.



Где еще были ЧП в этом году? В конце июня 2023 года на Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошел взрыв с последующим пожаром. В результате инцидента 16 человек пострадали, четверо из них погибли. Причиной взрыва назвали человеческий фактор, заявил тогда губернатор региона Максим Егоров.

