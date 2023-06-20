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    В результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе погибли и пострадали подрядчики, которые монтировали чаны промывки пироксилина

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    Взрыв на Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошел во время работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина, которые проводила сторонняя подрядная организация. Погибли четыре человека, восемь получили ранения, сообщили 20 июня «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия.

    Большинство пострадавших со стороны подрядчика и только один работник завода. На предприятии добавили, что причины случившегося устанавливаются. По предварительной версии, имел место человеческий фактор.

    Следственный комитет Тамбовской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

    Инцидент произошел в доме 23 про проспекту Труда, откуда в 14:10 сообщили о хлопке и последующем пожаре. На место отправили четыре пожарных расчета. Также на завод прибыл губернатор региона Максим Егоров.

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