В результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе погибли и пострадали подрядчики, которые монтировали чаны промывки пироксилина

Взрыв на Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошел во время работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина, которые проводила сторонняя подрядная организация. Погибли четыре человека, восемь получили ранения, сообщили 20 июня «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия.



Большинство пострадавших со стороны подрядчика и только один работник завода. На предприятии добавили, что причины случившегося устанавливаются. По предварительной версии, имел место человеческий фактор.

