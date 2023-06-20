«Однозначно заявляю — это не теракт». Под Тамбовом произошло ЧП на пороховом заводе

Пожар тушат в здании Тамбовского порохового завода в городе Котовске 20 июня. По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие.



Инцидент произошел в доме 23 про проспекту Труда, откуда в 14.10 сообщили о хлопке, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС региона. На место отправили четыре пожарных расчета, которые уже через семь минут приступили к тушению. Ликвидировано открытое горение, огнеборцы продолжают проливку места пожара, который произошел на площади в 1 кв.м.



В результате ЧП погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщили ТАСС в экстренных службах.

