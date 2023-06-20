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    «Однозначно заявляю — это не теракт». Под Тамбовом произошло ЧП на пороховом заводе

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    Пожар тушат в здании Тамбовского порохового завода в городе Котовске 20 июня. По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие.

    Инцидент произошел в доме 23 про проспекту Труда, откуда в 14.10 сообщили о хлопке, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС региона. На место отправили четыре пожарных расчета, которые уже через семь минут приступили к тушению. Ликвидировано открытое горение, огнеборцы продолжают проливку места пожара, который произошел на площади в 1 кв.м.

    В результате ЧП погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщили ТАСС в экстренных службах.

    Губернатор региона Максим Егоров прибыл на завод. По его словам, причиной пожара стал человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт, написал он в своем телеграм-канале. «К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь помощь пострадавшим будет оказана», — заявил Егоров.

    Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено, добавил Егоров.

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