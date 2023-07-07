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    Оборот розницы в Петербурге растет второй месяц подряд. Помог эффект «низкой базы»

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    Оборот розничной торговли в Петербурге в январе — мае 2023 года составил 879,2 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 2,3% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах Петростата, опубликованных 6 июня.

    Только в мае ретейлеры заработали в мае 185,9 миллиарда рублей, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Это уже второй месяц подряд, когда розничные продажи демонстрируют положительную динамику. До этого в последний раз показатель был в плюсе в марте 2022 года.

    Продажи продуктов питания в мае выросли на 7,3% к аналогичному периоду 2022 года до 67,8 миллиарда рублей, продажи непродовольственных товаров — на 20,4% до 118,1 миллиарда рублей. Именно их рост за счет эффекта низкой базы апреля — мая 2022 года и обеспечил выход всего розничного оборота на положительную динамику.

    Оборот общественного питания в январе — мае 2023 года составил 78,9 миллиарда рублей, что на 12,4% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года. Только в мае рестораны, бары и кафе заработали 16,3 миллиарда рублей (+9,4% к маю 2022 года).

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