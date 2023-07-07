Оборот розницы в Петербурге растет второй месяц подряд. Помог эффект «низкой базы»

Оборот розничной торговли в Петербурге в январе — мае 2023 года составил 879,2 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 2,3% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах Петростата, опубликованных 6 июня.



Только в мае ретейлеры заработали в мае 185,9 миллиарда рублей, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Это уже второй месяц подряд, когда розничные продажи демонстрируют положительную динамику. До этого в последний раз показатель был в плюсе в марте 2022 года.