Пробки в Петербурге доросли до 9 баллов. Стоят КАД, Московское и Мурманское шоссе

Петербургские дороги уже в начале шестого часа вечера 7 июля оказались загружены на 9 баллов, что на 2 балла больше обычного для этого времени в пятницу. Особенно плотные заторы собрались на юге и юго-востоке города.
По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом растянулся уже на 6 километров. Напомним, днем там по неизвестной причине перекрыли движение. Автомобилисты пишут о досмотрах. Помимо этого, затор длиной в 4,2 километра собрался на Мурманском шоссе и Народной улице от КАД до Володарского моста. Октябрьская набережная тоже стоит в плотных пробках к Володарскому мосту. Пробка на проспекте Славы, Невском путепроводе, Ивановской улице и Володарском мосту.
В связи с перекрытиями ГИБДД выездов на КАД увеличено время в пути для нескольких десятков автобусных маршрутов. Автобусы следуют с задержками от 20 минут, сообщает «Организатор перевозок». Список задержанных маршрутов обновляется, за актуальной информацией можно следить в телеграм-канале учреждения.
Московское шоссе в направлении из центра оказалось загружено на максимальные 10 баллов. Пятикилометровый затор собрался от поворота к заводу Foxconn до КАД. «Десятка» наблюдается и на Софийской улице из центра. К 16:42 затор на ней растянулся на 5,2 километра — от улицы Труда до КАД.
По словам читателя «Фонтанки» Дмитрия, часть улиц на юге города перекрыта ГИБДД. «Шушары стоят, Витебский стоит, Пулковка, Московский, Мурманка. ДПС на съездах всё перекрыли. На вопрос, когда откроют, не говорят», — пишет он.
На севере Петербурга на КАД — тоже плотная пробка. Стоит участок, где ведутся дорожные работы. На внешнем кольце собрался затор от Горского шоссе до Приморского шоссе длиной 9,6 километра.