Пробки в Петербурге доросли до 9 баллов. Стоят КАД, Московское и Мурманское шоссе

Петербургские дороги уже в начале шестого часа вечера 7 июля оказались загружены на 9 баллов, что на 2 балла больше обычного для этого времени в пятницу. Особенно плотные заторы собрались на юге и юго-востоке города.



По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом растянулся уже на 6 километров. Напомним, днем там по неизвестной причине перекрыли движение. Автомобилисты пишут о досмотрах. Помимо этого, затор длиной в 4,2 километра собрался на Мурманском шоссе и Народной улице от КАД до Володарского моста. Октябрьская набережная тоже стоит в плотных пробках к Володарскому мосту. Пробка на проспекте Славы, Невском путепроводе, Ивановской улице и Володарском мосту.