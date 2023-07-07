Внутреннее кольцо КАД перекрыто на вантовом мосту

На кольцевой автодороге Петербурга вновь перекрыто движение, на этот раз на внутреннем кольце. Собралась плотная пробка.
Сотрудники ГИБДД в 14:50 полностью перекрыли движение на 57-м километре внутреннего кольца КАД — на вантовом мосту, рассказали «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». К 16 часам проезд все еще закрыт. Причина перекрытия неизвестна, ДТП на участке не было. «Люди уже идут пешком, с чемоданами и детьми», — отмечают читатели.
По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце составляет порядка 4 километров и тянется почти от Мурманского шоссе.
Несколькими часами ранее ГИБДД перекрывала КАД на внешнем кольце между Таллинским шоссе и Дачным проспектом.