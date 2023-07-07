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    Внутреннее кольцо КАД перекрыто на вантовом мосту

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    17 комментариев
    Фото: Читатель «Фонтанки» Егор
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    На кольцевой автодороге Петербурга вновь перекрыто движение, на этот раз на внутреннем кольце. Собралась плотная пробка.

    Сотрудники ГИБДД в 14:50 полностью перекрыли движение на 57-м километре внутреннего кольца КАД — на вантовом мосту, рассказали «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». К 16 часам проезд все еще закрыт. Причина перекрытия неизвестна, ДТП на участке не было. «Люди уже идут пешком, с чемоданами и детьми», — отмечают читатели.

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    По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце составляет порядка 4 километров и тянется почти от Мурманского шоссе.

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    Несколькими часами ранее ГИБДД перекрывала КАД на внешнем кольце между Таллинским шоссе и Дачным проспектом.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Егор

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